마산합포구 산호동, 주민자치 프로그램 발표회 및 송년의 밤 열어

주민자치 성과 공유·자생단체원 노고 격려
경남 창원특례시 마산합포구 산호동은 산호동행정복지센터 4층 대강당에서 '2025년 주민자치 프로그램 발표회 및 송년의 밤' 행사를 열었다.
지난 12일 열린 행사는 주민자치 프로그램 발표회와 함께, 올 한 해 동안 산호동 발전을 위해 애써온 자생단체원들의 노고를 격려하고 주민 화합을 도모하기 위한 송년 행사로 주민과 자생단체원 등 약 200여명이 참석해 자리를 빛냈다.
행사는 식전공연을 시작으로 개회식, 표창 및 공로패 수여, 주민자치 프로그램 발표회와 축하공연 순으로 진행했다. 이어 주민자치 프로그램 발표회에서는 드럼, 노래교실, 라인댄스 등 다양한 프로그램 수강생들이 무대에 올라 그동안 갈고닦은 실력을 선보이며 큰 호응을 얻었다. 또한 예술단 공연과 주민 축하공연, 즉석 노래자랑 등이 이어지며 송년의 밤 분위기를 한층 더했다.
윤호정 산호동장은 "오늘 이 자리는 주민자치 프로그램 발표회이자, 한 해 동안 보이지 않는 곳에서 묵묵히 애써주신 자생단체원 여러분의 노고에 감사드리는 송년의 자리"라며 "다가오는 새해에도 주민과 함께하는 따뜻한 공동체 산호동을 만들어 가겠다"고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
서상근 주민자치회장은 "주민 여러분의 참여와 관심 덕분에 올 한 해 주민자치 프로그램이 의미 있게 운영될 수 있었다"며 "앞으로도 주민이 주인이 되는 주민자치를 통해 더 살기 좋은 산호동을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>