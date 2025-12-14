본문 바로가기
성동구, '기후재난 대응' 서울 유일 우수기관 선정

김민진기자

입력2025.12.14 06:33

폭염 대책 체계화로 특교세 1억5000만원 확보

서울 성동구(구청장 정원오)가 행정안전부의 '2025년 기후재난 대응 평가'에서 서울 자치구 중 유일하게 우수기관으로 선정됐다. 장관상 수상과 함께 특별교부세 1억5000만원을 확보했다.

성동구, '기후재난 대응' 서울 유일 우수기관 선정 성동구가 행정안전부 주관 ‘2025년 기후재난 대응 평가’에서 서울 자치구 중 유일하게 우수기관으로 선정됐다. 지난 6월 안전한국훈련 현장에서 정원오 성동구청장. 성동구 제공.
이번 평가는 이재명 대통령이 지난 6월 안전치안점검회의에서 "재난·재해가 감소한 지방정부에 교부세를 대폭 지원하라"고 지시하면서 올해 처음 도입됐다. 폭염, 한파 등 자연재난에 효과적으로 대응한 지자체를 선정하는 제도다.


성동구는 지난 11월 1차 평가 상위 지자체 대상 수범사례 발표회에서 '도심 생활밀착 폭염 대책의 체계적·통계적 관리'를 주제로 발표했다. 여름철 폭염 대응 성과를 인정받아 서울시 자치구 중 유일하게 선정됐다.


구는 '폭염 종합대책 추진계획'을 중심으로 29개 폭염 대응 사업의 추진 실적을 수치화해 매주 비교 분석했다. 통계를 활용한 체계적 관리로 대응 상황을 점검했다.


생활 속 폭염 피해 최소화를 위해 폭염 저감 시설 운영도 강화했다. 구청 1층 200평 규모의 '성동책마루'를 대규모 무더위쉼터로 운영했으며, 폭염경보 발령 시 24시간 개방했다.


횡단보도 대기 공간의 '무더위그늘막' 172개소, 스마트쉼터 56개소, 스마트 냉온열의자 164개소를 운영해 교통약자를 보호했다. 구청장 문자 민원 등을 통해 주민 의견을 반영해 무더위 그늘막을 추가 설치하는 등 실질적 지원에 나섰다. 도로 위 열기를 식히는 살수차를 10대로 확대 운행했으며, 살곶이 물놀이장 등 4개 도심 물놀이장을 운영했다.


정원오 성동구청장은 "폭염 등 이상기후는 단순한 기상 문제를 넘어 주민의 일상을 위협할 수 있는 재난으로 빈틈없는 대응체계를 구축해 안전한 성동을 만들기 위해 세심한 노력을 기울여왔다"며 "앞으로도 예보보다 한발 앞서 움직이는 재난 대응으로 주민의 안전한 일상을 지킬 수 있도록 꼼꼼히 챙기겠다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
