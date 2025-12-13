평창군, '청옥산 은하수 산악관광 허브 구축사업' 본격 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 평창군은 최근 청옥산 은하수 산악관광 허브 구축사업의 분야별 공사 계약 절차를 모두 마무리하고 내년부터 본격적인 공사 준비에 들어간다.

청옥산 은하수 산악관광 허브 구축사업은 2023년 실시설계 용역을 시작으로 2024년 지방정원조성예정지 지정, 2025년 지방정원조성계획 승인 등 단계별 행정 절차를 모두 완료했으며 올해 12월 공사 계약 체결을 끝으로 본격 추진 기반을 갖추게 됐다.

해당 사업은 강원도 지방소멸대응기금 광역계정사업의 일환으로 강원도와 협력해 총 150억원을 투입하는 지역 전략사업이다. 미탄면 청옥산 육백마지기 일원에 ▲안내센터 ▲은하수 전망대 ▲야생화 테마정원 등을 조성해 산악관광 활성화와 인구 감소 대응을 동시에 추진한다. 특히 청옥산 지역의 겨울철 기상과 지형 여건을 고려해 겨울철에는 공사를 중지하고 2026년 4월경 본공사에 본격 착수할 예정이다.





이주하 군 산림과장은 "그동안 사업 규모에 따른 각종 인허가 등의 행정적 절차가 마무리되어 본공사 계약이 이루어진 만큼 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 노력하겠다"며 "공사에 따른 지역 주민들과 방문객들의 적극적인 협조를 부탁드린다"고 말했다.





