㈜삼도이앤씨, 1000만원대 '통큰 공사'로 릴레이 기부 시작…성주군 경로당 옥상 방수 완료

고강도 TPO 공법, 단발성 아닌 공헌 지속
전화식·일운스님 '가교역할'로 숨은 지원
경북 성주군 용암면 본리2리 경로당이 지역 업체 ㈜삼도이앤씨의 약 1000만원 상당에 달하는 '통큰' 재능기부 공사를 통해 새롭게 태어났다.
용암면은 지난 11일, 관내 업체인 ㈜삼도이앤씨(대표 정세민)가 노후화로 누수가 심각했던 본리2리 경로당 옥상에 고강도 TPO 시트 방수 공법을 적용해 무상으로 보수했다고 밝혔다.
업계에 따르면 해당 공법과 규모를 고려할 때 공사비는 1000만원대에 이르는 것으로 알려져, 단순한 기부를 넘어선 대규모 사회공헌 활동으로 평가받고 있다.
경로당은 오랜 기간 누수가 지속돼 어르신들의 이용에 불편함이 컸으나, 예산 부족으로 보수가 지연돼 왔다.
이 같은 지역의 어려움을 알게 된 ㈜삼도이앤씨는 망설임 없이 공사 지원을 자발적으로 제안했다.
특히 이번 방수 공사는 내구성과 에너지 절감 효과가 우수한 TPO 시트 공법을 적용함으로써, 어르신들이 더욱 쾌적하고 안전한 환경에서 시설을 이용할 수 있도록 했다.
이는 ㈜삼도이앤씨가 가진 기술력을 활용한 첫 사회공헌 활동이다.
정세민 대표는 "어르신들의 편안한 쉼터에 작은 도움이나마 보탤 수 있어 기쁘다"며, 이번 성주군 경로당 공사를 시작으로 대구와 경북 등 인근 지역과 협의해 단발성이 아닌, 릴레이 기부를 지속적으로 이어가며 기업의 사회적 책임을 다하겠다"고 밝혔다.
이숙희 용암면장은 "바쁜 일정 속에서도 1000만원 상당의 고강도 공사를 선뜻 지원해 주신 ㈜삼도이앤씨에 깊이 감사드린다"며, "이번 공사가 경로당이 더욱 안전하고 따뜻한 쉼터가 되는 계기가 될 것"이라고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
공사 대상지 선정에는 전화식 전 성주군 부군수와 금국사 주지 일운스님 등의 역할이 컸던 것으로 전해졌다.
영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>