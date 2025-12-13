본문 바로가기
K팝, 중·일 갈등에 발목 잡히나…日 멤버 그룹 빨간불

김은하기자

입력2025.12.13 13:57

팬 미팅·사인회 전면 취소 발생
다국적 그룹 활동 제약 현실화

중국과 일본 간 정치적 긴장이 연예계에도 영향을 미치면서, 일본 국적 멤버가 포함된 K팝 그룹들의 중국 내 활동이 연이어 제동을 맞고 있다. 일각에서는 '한일령' 가능성이 현실화되는 것 아니냐는 관측까지 나오고 있다.


13일 가요계에 따르면 최근 중국에서 예정됐던 K팝 팬 미팅과 이벤트 중 일본인 멤버가 속한 팀은 행사 취소 또는 일본인 멤버 제외 조치를 받는 사례가 반복되고 있다.

K팝, 중·일 갈등에 발목 잡히나…日 멤버 그룹 빨간불 걸그룹 르세라핌은 14일 중국 상하이에서 계획했던 첫 싱글 '스파게티' 팬 사인회를 취소했다. 쏘스뮤직 제공
걸그룹 르세라핌은 14일 중국 상하이에서 계획했던 첫 싱글 '스파게티' 팬 사인회를 취소했다. 주최사 메이크스타는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "여러 유관 부서와 논의 끝에 '불가항력적' 사유로 취소를 결정했다"며 "기존 결제는 자동 환불 처리될 예정"이라고 밝혔다. 다만 구체적 취소 이유는 공개하지 않았다. 멤버 5명 중 사쿠라와 가즈하가 일본 국적이라는 점이 영향을 미쳤을 가능성이 크다는 분석이 나온다.


르세라핌뿐 아니라 클로즈유어아이즈, 인코드 엔터테인먼트 소속 연습생 등 다른 K팝 팀들도 일본인 멤버를 제외하거나 행사가 전면 취소되는 상황을 맞았다. 클로즈유어아이즈는 지난 6일 항저우 팬 미팅에서 일본인 멤버 겐신이 참여하지 못했고, 같은 날 상하이에서 예정됐던 인코드 연습생 팬 미팅도 돌연 취소됐다.


2016년 주한미군의 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 배치에 반발해 적용된 '한한령' 완화 이후 최근 소규모 팬 미팅은 가능했지만, 일본인 멤버가 포함된 행사까지 영향을 받으면서 업계의 긴장이 높아졌다. K팝 그룹 대부분이 다국적 멤버로 구성돼 있어 일본인 멤버 제외나 행사의 전면 취소가 반복되면 향후 계획에도 부담이 될 수 있다는 지적이다.


다카이치 사나에 일본 총리의 '유사 시 대만 개입' 발언 이후 양국 갈등이 최고조에 달하면서, 일본 가수들의 중국 공연 취소 사례가 잇따랐다. 일본 가수 오쓰키 마키는 상하이 공연 도중 예정치 않은 퇴장 조치를 받았고, 하마사키 아유미는 공연 취소 통보를 받았음에도 무관중 공연을 강행했다.




김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

