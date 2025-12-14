본문 바로가기
[오늘의신상]이마트, 호주산 유기농 소고기…"대형마트 최초"

김흥순기자

입력2025.12.14 06:00

10종 출시…17일까지 할인 행사
2팩 구매 시 1팩당 3000원 혜택
물량 대량 확보해 가격 경쟁력↑

이마트는 대형마트 최초로 호주산 유기농 소고기 10종을 선보이고, 오는 17일까지 출시 기념 할인 행사를 진행한다고 14일 밝혔다.


호주산 유기농 소고기 중 꽃갈빗살(200g)과 안심(200g)은 정상가 1만9800원에서 2팩 구매 시 3000원 할인한 1만6800원에 판매한다. 부챗살(300g), 살치살(200g), 앞다리(300g), 척아이롤(300g) 등도 정상가 1만5800원에서 2팩 구매 시 3000원 할인된 1만2800원에 선보인다.


[오늘의신상]이마트, 호주산 유기농 소고기…"대형마트 최초" 이마트 호주산 유기농 소고기 매대. 이마트 제공
현재 유기농 소고기 시장은 소량을 항공 운송으로 들여오는 구조로 주로 온라인을 중심으로 판매했다. 이로 인해 오프라인 매장에서는 접하기 어려웠고, 그간 대형마트에서는 사실상 구매가 불가능한 품목이었다. 또 국내 유기농 인증 가공장도 소수에 불과해 유기농 소고기를 취급할 수 있는 인프라도 제한적이었다.


이마트는 이러한 한계를 해소하기 위해 수입사 '한중푸드', 호주 현지 생산업체 '티스(Teys Australia)'와 협력해 전점에 판매할 상품을 대량으로 확보했다.


이번 행사를 위해 준비한 물량은 30t에 달한다. 이마트가 약 4주간 판매하는 호주산 소고기 물량이다. 이를 통해 물류비를 절감하고, 경쟁력 있는 가격을 실현했다.


상품성도 뛰어나다. 유기농 소고기는 호주의 넓은 목초지에서 자유롭게 방목해 키운 소다. 유전자 조작이 전혀 없는 풀만 먹고 키우는데, 항생제나 호르몬 주사도 맞지 않는다.


또 미국과 호주에서 유기농 인증을 받았고, 국내에서도 농림축산식품부의 유기농 인증을 받았다. 운송과정에서는 원육의 품질을 최상으로 유지하는 온도에서 가공, 출고해 부드럽고 담백한 육질과 풍미를 그대로 살렸다고 회사 측은 설명했다.


이지수 이마트 축산 바이어는 "대량 기획, 주요 협력사와의 협업을 통해 높은 상품성과 가격 경쟁력을 갖춘 유기농 소고기를 대형마트 최초로 선보일 수 있게 됐다"며 "가격 때문에 망설일 수 있는 유기농을 저렴하게 구매할 수 있게 된 만큼 고객의 좋은 반응을 기대하고 있다"고 말했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

