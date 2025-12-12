본문 바로가기
李 대통령 "제일 듣기 싫은 말 '저희나라', '대인배'" 한자교육 필요성도 공감

오주연기자

입력2025.12.12 18:48

12일 교육부 업무보고서 국어 순화 필요성 지적

이재명 대통령이 12일 "제일 듣기 싫은 말이 '저희나라', '염두해두고', '대인배'"라며 "엉터리 국어"라고 지적했다.


이날 이 대통령은 오후 세종시 세종컨벤션센터에서 열린 교육부·국가교육위원회·법제처 업무보고에서 이같이 말하며 국어 순화 교육의 중요성을 강조했다.

李 대통령 "제일 듣기 싫은 말 '저희나라', '대인배'" 한자교육 필요성도 공감 연합뉴스
이 대통령이 지적한 '저희 나라'는 '우리나라'로, '염두해두고'는 '염두에 두고'라고 써야 옳다. '저희'는 자신이 속한 집단을 낮춰 상대방을 높이는 표현이기 때문에 같은 집단에 속한 이들끼리의 대화에서는 '우리'라고 표현해야 한다. 염두는 '생각할 염(念)'과 '머리 두(頭)'로 이뤄진 한자어로, '생각의 시초' 또는 '마음 속'을 뜻한다. 명사 '염두'와 조사 '~에', 동사 '두다'가 쓰인 문장이기 때문에 '염두에 두다'로 써야 맞다.


이 대통령은 '대인배' 단어 쓰임에 대해서도 지적했다. 이 대통령은 "소인배·시정잡배라는 말에서 알 수 있듯 '배(輩)'는 저잣거리의 건달이나 '쌍놈'을 뜻한다"며 "결국 대인배라는 단어는 '훌륭한 나쁜 놈'이라는 뜻이 된다"고 말했다.


그러면서 "이런 단어들이 일상적으로 쓰여도 아무도 문제를 지적하지 않고 있다. 방송에서도 실수가 많이 보이고, 심지어 기자들조차도 이런 표현을 쓰더라"며 "최소한의 교양에 대한 문제다. 단체 공지를 해서 이런 일이 없어지도록 해야겠다"고 덧붙였다.


토론 과정에서 김언종 한국고전번역원 원장은 "대통령이 '대인배' 단어를 잘못 쓰는 일을 지적하셨는데, 이건 학생들이 한자를 배우지 않아서 벌어지는 일"이라며 "한자 교육에 대한 특단의 조치를 해달라"고 건의했다.


특히 김 원장이 "학생들이 대통령 성함에 쓰이는 한자인 '있을 재'(在) '밝을 명'(明)도 잘 모른다"고 하자 이 대통령은 "그래서 '죄명'이라고 쓰는 사람도 있다"고 농담을 던지기도 했다.


이 대통령은 한자 교육과 관련해 "천자문만 배워놓아도 대개의 단어가 가진 깊은 의미를 쉽게 이해할 수 있을 것"이라면서도 학교 교육서 강제하는 데에는 현실적으로 어렵다고 봤다. 이 대통령은 "지금은 한글 배우기도 힘든데 한문까지 강제로 가르치라고 하면 난리가 날 것"이라고 했다.




오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

