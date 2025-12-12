본문 바로가기
화순축협-곡성축협, 고향사랑기부금 상호기탁식

호남취재본부 신동호기자

입력2025.12.12 14:56

화순축협-곡성축협, 고향사랑기부금 상호기탁식 화순축협-곡성축협 고향사랑기부금 상호기탁식 모습. 사진 왼쪽부터 방현용 곡성군지부장, 김형조 곡성축협 조합장, 구복규 화순군수, 정삼차 화순축협 조합장, 최우영 화순군지부장. 화순군 제공
전남 화순군은 지난 11일 화순축협과 곡성축협이 화순군청 소회의실에서 고향사랑기부금 상호기탁식을 열고, 서로의 지역에 각각 500만 원을 기부했다고 밝혔다.


이날 상호기탁식에는 구복규 화순군수를 비롯해 최우영 화순군지부장, 방현용 곡성군지부장, 정삼차 화순축협 조합장, 김형조 곡성축협 조합장, 박종균 화순축협 상임이사, 신일수 곡성축협 전무, 한동훈 곡성축협 상무, 신정화 곡성군청 행정과장 등 양측 관계자들이 참석해 지역 간 교류를 통한 고향사랑기부제 활성화 의지를 다졌다.


특히 화순축협은 상반기 제주위미농협과의 상호기부에 이어 올해만 두 번째 상호기부에 참여하며, 화순군 고향사랑기부제 확산에 적극 동참하고 있다.


정삼차 화순축협 조합장은 "2023년에 이어 곡성축협과 다시 한번 고향사랑 상호기부에 동참하게 되어 더욱 뜻깊다"라며 "군의 농업·농촌 발전 노력을 누구보다 잘 알고 있는 만큼, 축협도 지역사회와 함께 성장할 수 있도록 적극 노력하겠다"라고 말했다.


김형조 곡성축협 조합장은 "이번 상호기부가 곡성과 화순의 상생 발전에 도움이 되길 기대한다"라며, "고향사랑기부제 답례품 제공이 지역 농축산물의 판로 확대에 큰 역할을 하는 만큼, 앞으로도 적극적으로 상호기부에 참여하겠다"라고 전했다.


구복규 화순군수는 "상호기부에 앞장서 주신 화순축협과 곡성축협 임직원 여러분께 깊이 감사드린다"라며, "고향사랑기부제가 지역 농·축산물 소비 확대와 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 군에서도 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다"라고 말했다.


아울러 "화순축협의 대표 브랜드인 '적벽한우'는 화순팜에서도 매출 상위권을 차지할 만큼 품질이 뛰어나, 지역을 대표하는 브랜드로 자리매김하고 있다"라고 덧붙였다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

