본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

김기열 대구 달서구의원 "방천리 쓰레기 매립장 악취, 30년 넘게 주민 피해"

영남취재본부 구대선기자

입력2025.12.12 14:13

시계아이콘00분 51초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

대구 달서구의회 김기열 의원은 12일 제316회 달서구의회 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 '성서국민체육센터 일대 흡연·공회전 근절과 방천리 위생매립장 악취 저감 대책 마련'을 촉구했다.


김 의원은 "센터가 지역 대표 생활체육 시설임에도 흡연·공회전 민원이 이어져 집행부와 지속 논의했으며, 집행부의 적극 검토로 센터 실내·외 부지 전체가 '공공기관 청사'로 해석되면서 '국민건강증진법'상 법정 금연구역이 됐고 지난 1일부터는 센터 일대가 '중점 공회전 제한구역'으로도 신규 지정됐다"고 설명했다.

김기열 대구 달서구의원 "방천리 쓰레기 매립장 악취, 30년 넘게 주민 피해" 김기열 대구 달서구의원
AD

이어 제도의 실효성 확보를 위해 표시판, 전자게시대 설치 등 홍보에 적극 나서 줄 것을 요청했다.


또한 대구시 달성군 다사읍 방천리 쓰레기 매립장 악취와 관련해 "85만㎡, 둘레 4km 규모임에도 악취 피해는 30년 넘게 달서구민에게 집중되고 있다"고 지적했다.


김 의원은 "대구시는 매립장에 설치된 악취감지 센서가 냄새강도 8배수(OU) 이상일 때 탈취제를 자동 분사하고 있으나, 생활권인 와룡고·경원고·이곡장미공원 42일(10.1~11.12)간의 악취 측정 데이터를 하루 최고값 기준으로 분석한 결과, 주민이 냄새를 체감하는 단계인 5배수(OU) 이상 수치가 나타난 날이 3지점 평균 23일, 특히 이곡 장미공원은 42일 중 31일이나 5배수 이상 악취가 측정됐다"며 "주민 체감 단계인 5배수(OU)부터 탈취제 자동 분사를 시행하고, 최소한 물 분사라도 즉각 실시해 확산을 막아야 한다"고 강조했다.


아울러 "매립장의 현재 자동분사기 5대로는 턱없이 부족하다"며 "중앙부 10대, 둘레 100m 간격 40대 등 약 50대 규모로 1·2차 방어선을 구축하는 단계적 확충이 필요하며, 특히 용산·이곡 방면 보강이 시급하다"고 주장했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

마지막으로 김 의원은 "달서구민의 생활환경권과 건강권 보호는 행정의 기본 책무"라며 "대구시는 더 이상 주민의 고통을 외면하지 말고 실효성 있는 악취 저감 대책을 조속히 시행해야 하며 달서구와 관련기관 적극적인 역할을 강력히 촉구한다"고 밝혔다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기