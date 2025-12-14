본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

숫자로 확인되는 웹툰의 성장 잠재력[웹툰 산업의 균열]

이종길기자

입력2025.12.14 17:00

시계아이콘01분 41초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

③ 숫자로 입증된 정책 효과

제작비 지원이 투자 위험 낮추고 고용 늘려
세금 감면 넘어 산업 구조 흔드는 효과 기대

숫자로 확인되는 웹툰의 성장 잠재력[웹툰 산업의 균열] 지난 10월 19일 서울 송파구 롯데월드 아이스링크에서 열린 '2025 월드 웹툰 페스티벌'을 찾은 관람객이 전시를 살펴보고 있다. 연합뉴스
AD

웹툰 제작비에 세액공제를 도입하면 향후 5년간 1조원 이상의 생산 유발 효과와 6000개가 넘는 일자리가 창출된다는 분석이 나왔다. 단순한 세금 감면을 넘어, 국민경제 전반에 파급효과를 미치는 제도라는 평가다.


한국콘텐츠진흥원이 최근 발표한 '웹툰 산업 조세지원 제도 개선 연구'에 따르면, 세액공제 도입 시 자본의 사용자 비용은 대기업이 12.33%, 중견기업이 12.063%, 중소기업이 16.322% 각각 줄어든다. 사용자 비용은 기업이 투자 여부를 판단할 때 고려하는 핵심 변수로, 이 비용이 낮아질수록 새로운 프로젝트에 나설 유인이 커진다.


정부가 지난 7월 발표한 세제 개편안에 따르면, 내년부터 웹툰 제작비에 대해 대·중견기업은 10%, 중소기업은 15%의 세액공제가 적용된다. 박금철 기획재정부 세제실장은 "웹툰은 우리나라가 세계에서 압도적 경쟁력을 가진 분야"라며 "산업 경쟁력 유지를 위해 조세지원이 필요하다는 공감대가 있었다"고 설명했다.


웹툰 산업은 흥행 여부를 예측하기 어려운 '고위험·고수익' 구조다. 세액공제는 이 위험을 분산시켜 기업들이 미뤄왔던 신작 기획에 다시 나설 수 있는 여지를 만든다.


제작사 대표 C씨는 "작품 한 편에 1억~2억 원을 투입했다가 흥행에 실패하면 회사가 휘청인다"며 "15% 세액공제를 적용받으면 2억원 투자 시 3000만 원 정도를 돌려받는 셈이어서 신작 기획에 훨씬 적극적으로 나설 수 있을 것 같다"고 말했다.


숫자로 확인되는 웹툰의 성장 잠재력[웹툰 산업의 균열] 지난 10월 19일 서울 송파구 롯데월드 아이스링크에서 열린 '2025 월드 웹툰 페스티벌'을 찾은 관람객이 전시를 살펴보고 있다. 연합뉴스

콘진원은 대기업·중견기업 10%, 중소기업 15%의 세액공제율을 가정해 투자 증가 규모를 추정했다. 자본의 사용자 비용 모형과 산업연관분석을 적용한 결과, 추가 투자액은 2026년 717억원, 2027년 858억원, 2028년 1027억원, 2029년 1229억원, 2030년 1471억원으로 매년 늘어난다.


5년간 누적 추가 투자액은 5303억원으로 추산된다. 조세지원이 단순히 세금을 깎아주는 수준을 넘어 투자 심리를 개선하고, 자금 조달이 어려운 중소 제작사와 창작자에게 간접적인 자금 지원 효과를 주는 셈이다.


파급효과는 투자 규모를 넘어선다. 웹툰 산업의 생산유발계수는 1.945다. 제작에 1원을 투입하면 전후방 연관 산업에서 1.945원의 생산이 유발된다는 뜻이다. 콘진원은 세액공제 도입에 따른 생산 유발액이 2026년 1395억원에서 2030년 2862억원까지 증가해, 5년간 누적 규모가 1조314억원에 달할 수 있다고 분석했다. 출판, OTT, 게임, 머천다이징 등 2차 저작물 시장까지 파급효과가 번질 것으로 봤다.


부가가치 유발 효과도 기대된다. 웹툰 산업의 부가가치유발계수는 0.760으로, 세액공제 도입 시 부가가치 유발액은 2026년 545억원에서 2030년 1118억원까지 단계적으로 늘어난다고 분석됐다.


일자리 창출 효과도 뚜렷하다. 웹툰 산업의 취업유발계수는 10억원당 12.168명으로, 세액공제 도입 시 취업자 수는 2026년 873명에서 2030년 1790명 수준에 이를 것으로 제시됐다. 5년간 총 6453개의 일자리가 새로 생길 수 있다는 추산이다.


숫자로 확인되는 웹툰의 성장 잠재력[웹툰 산업의 균열] 지난 10월 19일 서울 송파구 롯데월드 아이스링크에서 열린 '2025 월드 웹툰 페스티벌'을 찾은 관람객이 전시를 살펴보고 있다. 연합뉴스

염정완 한국콘텐츠진흥원 미래정책팀 선임연구원은 "이번에 도입되는 세액공제는 제작비에 한정돼 있지만, 향후 유통 등 산업 전반으로 지원 범위를 넓힐 필요가 있다"며 "이 같은 확대가 장기적으로 더 큰 효과를 가져올 것"이라고 말했다.


웹툰 제작사 대표 A씨는 "세액공제가 도입되면 그동안 미뤄뒀던 신인 작가 발굴이나 새로운 장르 시도에 나설 수 있고, 장기적으로 작가 처우 개선과 정규직 채용 확대에도 도움이 된다"고 말했다. 이어 "웹툰은 OSMU 생태계의 원천이 되는 IP 산업"이라며 "세제지원이 확대되면 시장 투자와 신작 개발이 함께 활성화될 수 있다"고 덧붙였다.


지금 뜨는 뉴스

AD

콘진원은 기업부설창작연구소 인증과 문화산업전문회사 인증 사업을 통해 조세지원의 제도적 기반을 구축하고 있다. 염 연구원은 "기업부설창작연구소로 인정받아야 연구인력개발비 세액공제를 받을 수 있는 자격이 생긴다"며 "이 두 제도는 분명 콘텐츠 산업 전반이 제도권 안으로 들어올 수 있도록 돕는 장치다"라고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기