백악관, 中·日 갈등 입장 질문에 "트럼프, 둘 다 좋은 관계"

"日, 美의 위대한 동맹국"

"中과 좋은 실무적 관계 유지"

최근 중·일 간 갈등이 고조되는 가운데, 미국이 두 나라 모두와 좋은 관계를 유지하고 있다고 밝혔다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인. AP연합뉴스

캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 11일(현지시간) 열린 브리핑에서 중·일 갈등에 대한 미국 정부의 입장 관련 질문에 "도널드 트럼프 미국 대통령은 일본의 신임 총리와 훌륭한 관계를 갖고 있다"며 "트럼프 대통령은 몇 달 전 아시아를 방문했을 때 총리를 만나 매우 기쁘게 생각했으며 이후로도 몇 차례 대화를 나눴다"고 했다. 그러면서 "(미·일) 양국은 협력을 지속하고 있다. 일본은 미국의 위대한 동맹국"이라고 강조했다.

레빗 대변인은 미·중 관계에 대해서도 "트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 좋은 실무적 관계를 유지하고 있다. 이것이 우리나라에 이로운 일이라 믿고 있다"고 했다. 아울러 "트럼프 대통령은 미국이 중국과 좋은 실무적 관계를 유지하고, 동시에 우리의 매우 강력한 동맹 체제를 유지해야 한다고 보고 있다"고 덧붙였다. 미·일 동맹을 강력하게 유지하면서도 미국의 이익 실현을 위해 중국과 실무적으로 원만한 관계를 이어가겠다는 입장을 밝힌 것이다.

이는 트럼프 대통령의 '미국 우선주의' 외교 기조에 따른 것으로 풀이된다. 중국이 다카이치 사나에 일본 총리의 대만 관련 발언 이후 공해상에서 일본 자위대 전투기에 '레이더 조준'을 하는 등 갈등 수위를 높이고 있는 상황에서, 동맹인 일본에 힘을 실어주기보다는 절충적 입장을 택한 것으로 보인다.





이날 브리핑에서는 한미 관세 협상에 따른 팩트시트(설명자료)에 쌀·소고기 시장 개방이 포함되지 않은 것과 관련한 질문도 나왔다. 레빗 대변인은 "한국산 소고기, 또는 한국으로의 (미국산) 소고기 수출에 대해 우리 무역팀과 확인한 뒤 답을 주겠다"고 했다. 앞서 지난달 13일 공개된 팩트시트에는 '한국은 식품 및 농산물 교역에 영향을 미치는 비관세 장벽을 논의하기 위해 미국과 협력한다'는 내용이 담겼다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

