도봉구, 청년창업센터 신규 입주기업 모집

김민진기자

입력2025.12.12 08:40

2인실·공용사무실…17일까지 접수

서울 도봉구(구청장 오언석)가 오는 17일 오후 4시까지 '도봉구 청년창업센터' 신규 입주기업을 모집한다.


'도봉구 청년창업센터'는 청년들에게 창업 공간과 체계적인 맞춤 프로그램을 제공하는 청년창업 육성 공간이다. 지난해 5월 씨드큐브 창동 4층에 637.02㎡ 규모로 조성됐으며, 창업공간·특화사업사무실·스튜디오·교육장 등으로 구성돼 있다.

도봉구, 청년창업센터 신규 입주기업 모집 도봉구 청년창업센터 입주기업 모집 홍보 포스터. 도봉구 제공.
이번에 모집하는 입주 공간은 2인실(3개)과 공용사무실(2~8석 이내)이다. 2인실 월 사용료는 약 12만7000원에서 12만9000원 사이다. 공용사무실 1석당 월 사용료는 약 3만8000원이다. 입주 기간은 내년 1월 1일부터 12월 31일까지다. 기간 연장은 중간평가 결과에 따라 최대 3년까지 가능하다.


모집 분야는 첨단·미래산업, 창조산업, 환경·사회·거버넌스(ESG) 기반 사회문제 해결 등이다. 신청 대상은 19~45세 청년 예비창업자 또는 공고일 기준(12월 4일) 창업한 지 3년 미만의 창업자다. 입주기업에는 창업 교육, 전문가 멘토링, 투자유치 지원, 사업지원금 등이 제공된다.


신청은 이달 17일 오후 4시까지 온라인 신청(구글폼) 후 신청서류 등을 담당자 전자우편으로 보내면 된다.


오언석 도봉구청장은 "청년 창업의 꿈이 도봉구 청년창업센터에서 시작될 수 있도록 그 지원에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

