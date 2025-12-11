장수군, 한파쉼터 대상 '운영 실태·안전관리' 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

난방장비 작동 상태·실내 온도 유지 등

전북 장수군이 겨울철 자연 재난 대책 기간을 맞아 지난 9일~10일까지 관내 한파 쉼터를 대상으로 운영 실태와 안전관리 현황을 점검했다.

11일 군에 따르면 이번 점검은 급격한 기온 하강으로 인한 군민 피해를 예방하고, 고령층·취약계층이 안정적으로 머물 수 있는 환경을 확보하기 위해 마련됐다.

장수군이 겨울철 자연재난 대책기간을 맞아 지난 9일~10일까지 관내 한파쉼터를 대상으로 운영 실태와 안전관리 현황을 점검했다. 장수군 제공

군은 각 시설의 난방 장비 작동 상태, 실내 온도 유지 수준, 환기 구조, 안전 동선 등을 세밀하게 확인했으며 비상 연락체계, 응급상황 대응 가능 여부 등을 함께 점검했다.

특히 고령층과 취약계층이 주로 이용하는 시설의 특성을 고려해 난방 효율이 떨어지는 구역이나 동선이 복잡한 시설은 현장에서 개선 필요사항을 파악해 즉시 보완하도록 조치했다.

군은 관내 경로당을 중심으로 총 297개소의 한파 쉼터를 운영하고 있으며, 이용자 접근성을 높이기 위해 시설별 난방 유지 기준과 운영 시간도 함께 점검했다.

여기에 군민들이 일상적으로 이용하는 버스정류장 58개소에 온열 의자, 13개소에 밀폐형 승강장을 설치해 대기 중 한랭질환이 발생하지 않도록 예방 기능을 강화했다.

군은 이번 점검과 함께 취약계층 보호를 위해 겨울철 체온 유지가 어려운 주민들을 위해 넥워머·장갑·귀마개 등 방한용품을 지원할 계획이다.

최훈식 군수는 "겨울철에는 작은 불편도 큰 위험으로 이어질 수 있는 만큼 한파 쉼터는 군민이 안심하고 찾을 수 있는 공간이 돼야 한다"며 "앞으로도 수시로 시설 관리 상태를 면밀히 확인하고 기상 상황에 따라 신속하게 대응체계를 가동하겠다"고 말했다.





한편, 군은 이번 점검을 계기로 혹한기 군민 생활안전의 핵심 시설인 한파 쉼터를 지속해서 모니터링하고 갑작스러운 한파에 대비한 긴급 대응체계를 적극 강화해 나갈 방침이다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

