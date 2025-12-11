특검, 사실상 마지막 김건희 소환…종묘 차담회·관저 이전 의혹 등 조사

남은 의혹 전반 추궁
오는 17일엔 윤석열 소환 조사
김건희 여사가 종묘 차담회 의혹, 대통령 관저 이전 특혜 의혹 등에 대한 조사를 받기 위해 11일 민중기 특별검사팀에 출석했다. 수사기한이 곧 종료되는 만큼 사실상 김 여사에 대한 마지막 대면조사가 될 것으로 보인다. 특검팀의 수사기한은 오는 28일까지다.
김 여사는 이날 오전 9시 45분께 법무부 호송차에 타고 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검팀 사무실에 출석했다. 김 여사가 구속기소 된 이후 특검팀에 직접 출석해 조사받은 건 이번이 세 번째다.
특검팀은 이날 조사에서 아직 재판에 넘기지 못한 수사 대상 의혹 전반을 캐물을 예정이다. 김 여사가 작년 9월 3일 종묘 망묘루에서 외부인들과 차담회를 가져 국가 유산을 사적으로 이용했다는 의혹, 윤 전 대통령과 함께 2023년 8월 해군 지휘정인 귀빈정에서 파티를 즐겼다는 의혹 등이 남아있다.
종합건설업 면허가 없는 인테리어 업체 21그램이 윤 전 대통령 취임 후 대통령실과 관저 이전 및 증축 공사를 따내는 과정에서 특혜를 받았다는 의혹도 조사 대상에 포함된다. 또 김기현 국민의힘 의원의 배우자로부터 2023년 3월 당 대표 선거 지원의 대가로 시가 260만원 상당 로저비비에 가방을 받았다는 의혹에 대해서도 조사할 방침이다.
김 여사는 도이치모터스 주가조작, 명태균 공천개입, 건진법사·통일교 청탁 의혹 관련 혐의로 지난 8월 29일 구속기소 돼 내달 28일 1심 선고를 앞두고 있다.
특검팀은 오는 17일 윤석열 전 대통령까지 소환해 조사한 뒤 기한 내 이들 부부를 추가기소할 전망이다.
염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
