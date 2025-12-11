카카오, 자영업자 AI 광고운영 도우미 '모먼트AI' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카카오가 AI 기반 광고 운영 지원 서비스 ‘카카오모먼트 AI(이하 모먼트AI)’를 정식 출시했다. 이미지 제공=카카오

카카오가 AI 기반 광고 운영 지원 서비스 '카카오모먼트 AI(모먼트AI)'를 정식 출시했다고 11일 밝혔다. 모먼트AI는 광고 데이터를 자동으로 해석하고 운영 방향을 제안해, 카카오 대표 광고 플랫폼인 카카오모먼트를 활용하고 싶으나 운영에 어려움을 겪는 자영업자와 중소상공인을 위해 마련됐다.

모먼트AI는 복잡한 설정과 분석 과정을 AI가 대신 수행해 광고주가 캠페인 개선에 필요한 조치를 쉽게 확인할 수 있도록 돕는다. 광고주별 캠페인 데이터를 분석해 18점부터 100점까지 최적화 점수를 제공하며, 최근 성과 변화, 경쟁 상황, 소재 피로도 등을 종합해 산출한다. 점수 상승에 영향을 줄 수 있는 실행 제안도 함께 제시되며, 광고주는 이를 북마크하거나 설정 화면으로 바로 이동해 반영할 수 있다.

예산, 클릭률(CTR), 전환율(CVR) 등 주요 지표를 기준으로 경쟁 광고주의 성과 비교도 가능하다. 업종 평균 대비 현재 위치는 분위 단위로 알려줘 광고 경험이 적은 사업자도 성과 수준을 객관적으로 파악하고 예산 배분과 소재 전략에 참고할 수 있도록 했다.

고객 행동 분석 기능도 제공된다. 이용자가 광고 인지 후 방문·고려·전환에 이르는 과정을 4단계 퍼널로 분석해 이탈 시점을 확인할 수 있으며, 각 단계별 연령대·관심사·선물하기·톡딜 이용 패턴 등 행동 데이터도 함께 제공된다. 퍼널 분석 데이터는 개인정보 보호를 위해 K-익명성 기준을 적용한다.

카카오는 모먼트AI를 광고 운영 전 과정에서 의사결정을 지원하는 서비스로 확장할 계획이다. 목표 설정, 예산 배분, 타깃 정의, 소재 실험 등 전략 수립 기능을 추가하고 소재 자동 생성, 시뮬레이터 기반 A/B 테스트 기능도 제공할 예정이다. 광고 리포트 분석부터 전략 수립과 집행까지 AI가 단계적으로 지원하는 모델을 목표로 한다.





카카오 관계자는 "광고 데이터를 해석하는 데 어려움을 겪지 않도록, 실행 가능한 개선 방안을 바로 확인할 수 있도록 설계했다"며 "앞으로 광고 운영 전 과정에서 AI가 의사결정을 지원할 수 있도록 기능을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

