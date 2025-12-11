국힘 인요한 의원직 사퇴…김종혁 "尹 가까이하다 이미지 안 좋아져"

국힘 인요한, 의원직 사퇴 표명
이소희 변호사, 비례 승계 예정
김종혁 전 국민의힘 최고위원은 의원직 사퇴를 선언한 인요한 국민의힘 의원에 대해 "윤석열 전 대통령 가까이에 있다가 벼락 맞은 사람이 한둘이 아닌데, 그중 한 명"이라고 했다.
김 전 최고위원은 11일 KBS1 라디오 '전격시사'를 통해 "인 의원은 국회의원이 되기 전까지 온 국민의 사랑을 받았던 분"이라며 이같이 말했다. 그는 "북한에 앰뷸러스를 보내는 등 좋은 일을 많이 해서 광범위한 사랑을 받던 분인데, 정치판에 들어와서 많이 망가져 버렸다"며 "윤 전 대통령과 가까이했고, 용산으로 자주 불려가 같이 술을 마셨다는 이야기도 있는 만큼 이런 부분들로 인해 이미지가 안 좋아졌다"고 덧붙였다.
김 전 최고위원은 인 의원의 '희생 없이는 변화가 없다'는 발언에 대해선 "아직도 부정선거의 망상으로부터 벗어나지 못하고 '윤 어게인'을 주장하는 분들이 있다"며 "그런 방식으로는 국민에게 어떠한 인정도 받을 수 없기 때문에 그런 답답함을 표현한 것 아닌가 싶다"고 했다.
윤 전 대통령의 비상계엄 사태를 두고는 "비상계엄을 잘했다고 얘기하는 사람은 우리 당에도 아무도 없다"며 "그런데도 '탄핵은 잘못됐다'고 얘기하는 것은 사실상 대국민 사기극"이라고 비판했다. 그는 "명백한 잘못을 저질렀으면 처벌을 받아야 하는 게 마땅하다"며 "대통령이든 야당 대표든 법 위에 있는 사람은 없다"고 했다.
인요한 국민의힘 의원은 전날(10일) 국회에서 기자회견을 열고 의원직 사퇴를 전격 선언했다. 지난해 4·10 총선에서 비례대표로 당선돼 의정활동을 한 지 1년 6개월여 만이다. 인 의원이 사퇴 의사를 표명하면서 비례대표 다음 순번인 당 조직강화특별위원회 위원인 이소희 변호사가 의원직을 승계하게 된다.
한편 '대한민국 1호 특별귀화자' 출신인 인 의원은 2023년 10월 23일 김기현 대표 재임 시절 국민의힘 혁신위원장으로 위촉돼 윤석열 정부 당시 집권 여당의 내부 혁신을 이끌다 42일 만에 물러난 바 있다. 혁신위원장으로서 총선에 출마하지 않겠다고 선언한 적도 있지만, 지난 총선에서 국민의힘 비례대표 위성정당인 국민의미래 비례대표 8번 순번을 받아 당선됐다.
