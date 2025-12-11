본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"빌드업은 끝났다"…신라젠의 내년은 반격의 시간

정동훈기자

입력2025.12.11 09:55

시계아이콘01분 42초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

우성제약 합병·핵심 파이프라인 임상 발표 등
내년 사업 반등 호재 多…기술이전 기대도 ↑

신라젠이 우성제약 합병 효과와 핵심 파이프라인인 항암제 'BAL0891'의 임상 결과 발표를 발판으로 내년 '반격의 시간'을 준비한다.


11일 업계에 따르면 신라젠의 올해 3분기 연결기준 매출액은 약 28억원으로 전년 동기(약 13억원) 대비 약 114% 증가했다. 1~3분기 누적 매출액은 63억원으로 전년 같은 기간 24억원 보다 160% 이상 늘었다. 적자 폭도 개선됐다. 올 3분기 신라젠의 영업손실은 61억원으로 전년 동기 76억원에서 15억원 가량 줄었다. 당기순손실 역시 59억원으로 전년 79억원 대비 약 20억원 축소됐다.


"빌드업은 끝났다"…신라젠의 내년은 반격의 시간
AD

실적 개선의 배경에는 우성제약 합병 효과가 결정적으로 작용했다. 신라젠은 지난 7월1일 우성제약과의 흡수합병을 완료한 뒤 이번 3분기부터 우성제약 제약사업부 실적을 연결 매출에 처음 반영했다. 일부 기간만 반영된 '부분 실적'임에도 불구하고, 의미 있는 규모의 수익이 새로 추가되며 재무 구조가 실제로 변화하기 시작했다. 내년에는 우성제약의 실적이 온전히 편입되면서 매출 구조 변화가 더욱 뚜렷해질 전망이다.


신라젠은 이와 함께 글로벌 파트너십 및 해외 인허가 경험을 바탕으로 제약사업부의 해외 시장 진출도 추진하고 있어 제약사업부의 외형 성장 속도는 더 빨라질 수 있다는 분석이다. 아직 올해 마감 실적이 집계되지 않았으나 우성제약 창사 이래 처음으로 100억원 매출까지도 기대된다. 회사는 여기에 우성제약의 기존 포트폴리오를 재정비해 수액제 중심의 매출 기여도를 강화하고, 생산 효율 및 유통채널 개선을 병행해 내년부터 보다 안정적인 매출 기반을 구축한다는 전략이다.


연구개발 부문에서도 긍정적인 흐름이 이어지고 있다. 특히 신라젠의 핵심 파이프라인인 항암제 후보물질 BAL0891은 독자적 기전, 병용 확장성, 전임상 연구의 일관된 결과를 기반으로 글로벌 항암 분야에서 존재감을 빠르게 키우고 있다. BAL0891은 암세포가 분열할 때 중요한 인산화 효소인 TTK(유사분열 체크포인트 조절 단백질)와 PLK1(폴로 유사 키나아제 1) 을 동시에 억제한다. 이 억제 작용으로 암세포는 정상적인 세포분열을 못 하고 '분열 중단' 혹은 '비정상 분열 → 세포 사멸'이 유도된다. 만약 BAL0891이 상용화된다면, TTK/PLK1 이중 저해제 계열 중 '퍼스트인클래스(first-in-class·계열 내 최초)' 항암제가 될 가능성이 있는 약물이다. 면역관문억제제와 병용 시 시너지 효과 가능성이 제시되고 있어, 면역항암제와의 병용 전략도 본격화하고 있다. 신라젠은 올해 해당 후보물질의 임상 개요를 면역항암제와 혈액암 분야에서 세계적으로 영향력이 큰 미국면역항암학회(SITC 2025)와 유럽혈액학회(EHA 2025)에서 연속으로 초청 발표했다.


"빌드업은 끝났다"…신라젠의 내년은 반격의 시간

특히나 내년에는 총 4가지 임상군 중에서 3개의 임상이 종료될 것으로 전망된다. 총 260명 대상의 대규모 임상 1상을 진행하고 있는 BAL0891은 고형암 대상 3개 임상군, 혈액암 대상 1개 임상군 등 총 4개의 임상군으로 구성됐다. 이 가운데 내년 최소 2~3개의 임상 데이터가 발표될 예정이다. 이미 여러 글로벌 빅파마들이 BAL0891에 대한 임상 개요를 전달받고 내년에 나올 임상 1상 결과를 기다리고 있어 본격적인 대규모 기술이전(라이선스 아웃)도 기대된다.


BAL0891은 세계 최초로 오가노이드(인공 장기) 기반으로 FDA(미국 식품의약국) 병용임상을 허가받은 약물이다. 앞서 3개의 임상 결과 외에도 마지막 임상인 면역항암제와 병용임상 결과에 글로벌 업계 관계자들의 관심이 깊어질 전망이다. 실제 FDA가 동물실험을 단계적으로 폐지한다고 발표하면서 오가노이드를 적극 도입하기로 한 신라젠이 수혜자 중 하나가 될 전망이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

신라젠 관계자는 "올해까지는 회사의 밸류(value)를 빌드업(build-up)하는 시기였다면, 내년부터는 본격적으로 결과와 성과로 응답하는 시기로 기대한다"며 "차세대 항암 바이러스 플랫폼 'SJ-600'도 CDMO(위탁개발생산) 과정이 순조롭게 진행되고 있는 만큼 BAL0891 이후도 착실하게 준비하고 있다"라고 밝혔다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기