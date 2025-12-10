AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상업용부동산 플랫폼 업체 실거래닷컴이 최근 공인중개사와 개인간에 직거래를 무료로 연결하는 앱을 소비자에게 개방했다. 장기적인 경기침체로 인해 힘들어하는 공인중개사들은 광고비 때문에 그 힘든 무게가 과중되는 시점에서 실거래닷컴은 이들에게 광고비 전혀 없는 무료 매물 홍보를 소비자와 연결하는 사이트를 발표했다.

실거래닷컴 제공

AD

실거래닷컴은 상업용부동산 2006년 최근까지 실거래 동향과 매물을 등록한 경우 향후 해마다 가격 상승 예측 AI 기능으로 빌딩을 매입하려는 소비자가 본인이 매입하는 상품에 대한 가격 동향 예측도 가능한 기능을 가지고 있다.

특히 본인이 생각하는 빌딩매입 전 인근 은행, 병원, 학원 등 분석해 임대 공실에 대한 수요 예측도 가능하도록 기능을 추가했다.





AD

부동산전문가 나해요 아카데미 박종복 원장은 실거래닷컴에 대한 가장 큰 장점으로는 부동산 시장에 동일한 부동산이 여러 공인중개사 업체마다 매매가격이 다르다 보니 소비자들은 더욱 공인중개사를 신뢰하지 못하는 점을 해결하고자 동일한 매물이 여러 업체에서 등록할 수 없는 기능과 허위 매물이 발견되면 1개월에 무료 매울 등록 서비스를 중단해 소비자들에게는 현실적인 가격에 매물을 상담할 수 있다는 큰 장점이 있다고 전했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>