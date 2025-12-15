한국공학대 반도체공학부, 나노영챌린지 대상·최우수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창의 연구성과로 최고 성적 거둬

한국공학대학교 반도체공학부 학생들이 '2025 나노융합성과전'의 대표 프로그램인 '나노영챌린지'에서 대상(과학기술정보통신부 장관상)과 최우수상(나노기술연구협회장상)을 받았다.

‘2025 나노영챌린지’에서 대상을 받은 한국공학대 ‘손짓나래’ 팀. 한국공학대학교

AD

나노영챌린지는 과학기술정보통신부 주최로 전국 대학(원)생을 대상으로 나노기술을 활용한 창의적 아이디어를 발굴·육성하는 대회로, 올해로 14회를 맞았다.

대상을 받은 '손짓나래' 팀(박지훈, 김재석, 손기웅, 안서태, 정다희)은 'CNT·PDMS 기반 압력 센서를 활용한 스마트 수어 인식 장갑 개발'을 주제로 작품을 완성했다. 이 장갑은 손가락의 미세한 굽힘에 따른 압력 변화를 센서로 감지하고, 이를 딥러닝 기술을 통해 해석해 98% 이상의 높은 인식률을 보였다. 청각장애인과 비장애인 간의 의사소통을 돕는 기술로, 향후 웨어러블 기기와의 연계 가능성도 주목받았다.





AD

최우수상을 받은 '팀 피에조' 팀(안치형, 홍형돈, 편승훈, 이시영, 김승우)은 '산화아연 nano-rods 기반 자가발전 센서를 활용한 산불 조기 감지 시스템'을 주제로, 압전 센서와 자외선·습도 센서를 결합한 이중 조건 감지 시스템을 제안해 높은 신뢰성과 오작동 방지 기술력을 인정받았다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>