동작구, 7호선 상도역에 ‘실내 파크골프장’ 문 연다

'상도역 파크골프스테이션' 조성

지하철 유휴공간 활용…내년 2월 개관

서울 동작구(구청장 박일하)가 지하철역 유휴공간을 활용한 실내 체육시설 조성에 나선다.

‘상도역 파크골프스테이션’ 조감도. 동작구 제공.

구는 지난 5일 서울교통공사와 업무협약을 체결하고 '상도역 파크골프스테이션' 조성을 본격 추진한다고 10일 밝혔다. 지하철역 내 유휴공간을 활용해 동작형 체육시설을 단계적으로 확충하는 '동작 헬스 로드' 프로젝트의 첫 사업이다.

상도역은 관내 15개 동 가운데 11곳을 지나며 일평균 2만3000여 명이 이용하는 생활교통 거점이다. 역사 지하 1층 공실 상가에 스크린 파크골프 3타석과 휴식 공간을 갖춘 실내 체육시설이 들어선다. 구는 이달 착공해 내년 2월 개관을 목표로 하고 있다.

시설은 동작구시설관리공단이 운영하며, 이용 요금은 4000원(구민 50% 할인)으로 책정될 전망이다. 매주 화요일부터 일요일까지 하루 4부제로 운영되며, 서울시 공공서비스예약시스템을 통해 시간대별 최대 12명까지 예약을 받을 계획이다. 법정공휴일에는 휴장한다.





박일하 동작구청장은 "상도역 파크골프스테이션은 일상에서 편하게 즐길 수 있는 실내 체육공간으로, 지하철과 결합해 이용 편의성이 크게 높아질 것"이라며 "앞으로도 구민의 건강하고 활력 있는 삶을 위해 맞춤형 여가·체육시설을 지속적으로 확충하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

