日 "수색 목적 레이더 조준 아니었다"…中 주장 반박

"수색 위한 레이더, 간헐적으로 조사하지 않아"

중국군 항공모함 함재기의 일본 자위대 전투기 대상 '레이더 조준' 사건으로 중국과 책임 공방을 벌이고 있는 일본이 9일 중국 측 주장을 반박했다.

고이즈미 신지로 방위상. AP연합뉴스

교도통신에 따르면 고이즈미 신지로 방위상은 이날 기자회견에서 중국 측이 '비행 안전 확보를 위해 정상적으로 기기를 운용했다'고 주장한 데 대해 "간헐적 (레이더) 조사(照射·겨냥해서 비춤)를 영공 침범 대응 조치 중인 자위대 전투기에 하는 것은 위험한 행위"라고 했다. 중국이 수색용 레이더를 작동했다고 밝힌 것과 관련해서는 "수색을 위해 레이더를 이용할 경우 간헐적으로 조사하지 않는다"고 강조했다.

일본 정부는 지난 6일 중국 함재기가 오키나와 인근 공해상에서 두 차례에 걸쳐 자위대 전투기를 상대로 레이더를 조사한 것은 화기 관제(사격 통제)가 목적이었다고 판단하고 있다. 고이즈미 방위상은 중국이 사전에 일정을 공개한 훈련을 자위대 전투기가 방해했다고 언급한 데 대해 "자위대 전투기는 안전한 거리를 확보했다"며 "(중국이) 훈련 공역 등의 정보를 사전에 통지했다는 인식은 없다"고 했다.

다카이치 사나에 총리는 중의원(하원) 예산위원회에서 자신의 '대만 유사시 개입' 시사 발언 이후 악화한 중·일 관계가 경제에 미치는 영향에 대해 "중국 측 일련의 조치에 따른 영향을 포함해 상황을 주시하며 적절히 대응하겠다"고 했다.





중국은 다카이치 총리의 대만 관련 발언 이후 일본 여행·유학 자제령을 내리고 일본산 수산물 수입을 다시 금지했다. 또 일본 대중문화 콘텐츠 유입을 제한하는 '한일령(限日令)' 움직임도 나타나고 있다.





