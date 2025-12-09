김어준 "조진웅, 친문 활동에 작업 당해…장발장 탄생 못하나"

"사법살인에도 판사는 퇴출 안 돼"
"연예인에게만 가혹…장발장은 없나"
방송인 김어준이 과거 소년범 전력 등의 이유로 은퇴한 배우 조진웅에 대해 과거 친문(친문재인) 활동 때문에 작업을 당한 것 아니냐는 의문을 제기했다. 조진웅은 지난 8월 김어준의 뉴스공장에 출연한 바 있다.
9일 김어준은 자신의 유튜브 채널 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장' 라이브 방송 오프닝에서 조진웅이 소년범으로 은퇴한 상황을 언급했다. 그는 "저는 친문 시절 해 온 여러 활동 때문에 선수들이 작업을 친 것이라고 의심하는 사람"이라며 "의심과 별개로 갱생과 성공은 우리 사회에서 가능한가. 장발장이라는 것이 알려지는 즉시 사회적으로 수감시켜 버리는 것이 옳은가 하는 생각이 든다"고 지적했다.
또 "피해자 관점에서 보라는 말도 있고, 피해자가 용납하기 전전에는 안 된다는 말도 설득력 있다"고 수긍했다. 다만 "이 원리가 우리 사회에서 공평하게 작동하는가. 사법살인이나 잘못된 판결로 사람을 죽음에 이르게 하는 사건들이 발생해도 사회적으로 퇴출되는 판사는 한 명도 없었다. 왜 그건 예외냐"고 비판했다.
끝으로 피해자 중심주의가 중요한 원리라고 생각하지만, 대중 연예인들에게만 가혹하게 적용되는 것 아니냐는 생각도 전했다. 김씨는 "미성년 시절 개인정보는 합법적인 경로로는 기자가 절대 얻을 수 없다. 이 또한 수사 대상"이라고 강조했다.
박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
