김어준 "조진웅, 친문 활동에 작업 당해…장발장 탄생 못하나"

"사법살인에도 판사는 퇴출 안 돼"

"연예인에게만 가혹…장발장은 없나"

배우 조진웅이 지난 8월 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장에 출연했다. 김어준 유튜브 캡처

방송인 김어준이 과거 소년범 전력 등의 이유로 은퇴한 배우 조진웅에 대해 과거 친문(친문재인) 활동 때문에 작업을 당한 것 아니냐는 의문을 제기했다. 조진웅은 지난 8월 김어준의 뉴스공장에 출연한 바 있다.

9일 김어준은 자신의 유튜브 채널 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장' 라이브 방송 오프닝에서 조진웅이 소년범으로 은퇴한 상황을 언급했다. 그는 "저는 친문 시절 해 온 여러 활동 때문에 선수들이 작업을 친 것이라고 의심하는 사람"이라며 "의심과 별개로 갱생과 성공은 우리 사회에서 가능한가. 장발장이라는 것이 알려지는 즉시 사회적으로 수감시켜 버리는 것이 옳은가 하는 생각이 든다"고 지적했다.

또 "피해자 관점에서 보라는 말도 있고, 피해자가 용납하기 전전에는 안 된다는 말도 설득력 있다"고 수긍했다. 다만 "이 원리가 우리 사회에서 공평하게 작동하는가. 사법살인이나 잘못된 판결로 사람을 죽음에 이르게 하는 사건들이 발생해도 사회적으로 퇴출되는 판사는 한 명도 없었다. 왜 그건 예외냐"고 비판했다.





끝으로 피해자 중심주의가 중요한 원리라고 생각하지만, 대중 연예인들에게만 가혹하게 적용되는 것 아니냐는 생각도 전했다. 김씨는 "미성년 시절 개인정보는 합법적인 경로로는 기자가 절대 얻을 수 없다. 이 또한 수사 대상"이라고 강조했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

