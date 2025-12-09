"이게 한복이라고?"…사우디 '코리아 빌리지' 기괴한 한복 논란

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전통한복과 거리가 먼 디자인에 논란 확산

"태극기 덕지덕지 붙였다고 한복 아냐"

사우디아라비아 리야드에 조성된 '코리아 빌리지'가 한국 전통문화를 세계에 알린다는 취지와 달리 전통 한복과 거리가 먼 디자인의 한복이 축제 현장에 등장하며 왜곡 논란에 휩싸였다.

사우디아라비아 리야드 '코리아 빌리지(Korea Village)'에 등장한 한복의 모습. 서경덕 교수

AD

지난 10월 사우디아라비아 수도 리야드 중심 상업지구에 '코리아 빌리지'가 들어섰다. 이 공 간은 사우디의 대표 글로벌 축제인 '리야드 시즌' 주요 구역 내에 마련돼 한국 문화의 중동 확산을 위한 전략적 거점으로 주목받았다.

K-팝 공연, 한식 체험(K-푸드), K-패션 전시, 전통 한복 체험, 나전칠기 등 공예품 소개까지 한국 문화를 복합적으로 아우르는 공간으로 꾸며진 것이 특징이다.

그러나 코리아 빌리지 관련 영상 속 한복이 전통 한복 디자인과는 거리가 먼 형태로 포착되면서 논란을 일으켰다. 서경덕 성신여대 교수는 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 "이와 관련한 SNS 영상에는 최근까지 기괴한 한복 차림의 여성들이 등장해 논란이 되고 있다"고 말했다.

해당 영상 속 의상을 보면 태극기 문양이 여러 곳에 부착돼 있다. 서 교수는 "한복 전문가들도 전통 한복 디자인과는 거리가 멀다고 하고 무엇보다 태극기만 덕지덕지 붙여놨다고 해서 한복으로 간주할 수는 없을 것"이라고 지적했다.

최근 중국이 '한복은 한푸의 변형'이라는 주장을 지속적으로 내세우는 상황에서 이 같은 전통 의상 왜곡 사례는 불필요한 논쟁의 빌미가 될 수 있다는 우려도 나온다.

서 교수는 "중동 지역에 한국 문화를 알린다는 좋은 취지로 시작된 일이지만 한국의 전통 의상인 한복에 대해 좀 더 자문을 받고 진행을 했어야 했다"며 "제대로 된 한복으로 교체하여 중동인들에게 오해를 불러일으키지 않도록 해야만 한다"고 강조했다.





AD

한편 코리아 빌리지는 한국의 한 기업이 기획 했으며 사우디 국부펀드(PIF) 산하 문화콘텐츠 전문기관 씰라(SELA) 등이 공동 운영하는 것으로 알려져 있다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>