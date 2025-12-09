광주 5·18 구묘지·적십자병원, 28년만에 첫 국비 반영

두 사적지 설계비 국비 11억5800만원 반영

구묘지·적십자병원 2027년 설계, 2028년 준공

광주시 “5·18 사적지 국가 보존 책임 확인”

광주의 대표 5·18 사적지인 5·18 구 묘지와 옛 광주적십자병원이 사적지 지정 28년 만에 처음으로 국비 지원을 받게 됐다. 두 사적지는 2026년도 정부 예산에 보존·활용을 위한 설계비가 반영되면서 국가사업으로 추진될 근거가 마련됐다.

광주시는 9일 "2026년도 정부 예산안에 '5·18 구 묘지 민주공원 조성사업 설계비' 7억1,300만원과 '옛 광주적십자병원 보존·활용 사업 설계비' 4억4,500만원이 반영됐다"고 밝혔다. 두 사적지가 국가 예산을 지원받는 것은 이번이 처음이다.

'5·18 구묘지'는 5·18민주화운동 당시 희생자들이 청소차와 수레에 실려 매장됐던 곳으로, 진상규명 투쟁의 발원지로 꼽힌다. 전두환 정권의 폐쇄 시도에도 시민 참여로 보전됐으며, 이후 이한열 열사를 비롯한 민족민주열사가 안장되며 5·18 정신을 상징하는 공간으로 자리 잡았다.

광주시는 이곳을 '빛의 혁명 발원지'이자 'K-민주주의 산 교육장'으로 조성하기 위해 관련 단체와 추진협의체를 구성하고, 사업 명칭을 '5·18 구 묘지 민주공원 조성사업'으로 확정했다. 현재 역사관 콘텐츠 구성에 대한 최종 협의가 진행 중이며, 2027년까지 설계를 완료하고 2028년 준공을 목표로 하고 있다. 사업비 전액이 국비로 투입된다.

또 다른 사적지인 '옛 광주적십자병원'은 5·18 당시 시민들이 자발적으로 헌혈하고 부상자를 치료했던 현장이다. 한강 작가의 소설 '소년이 온다'의 주요 배경지로도 알려져 있다. 시는 외관은 원형을 최대한 보존하고 내부는 역사·기억·치유가 공존하는 열린 공간으로 조성하는 '보존·활용 사업'을 추진한다. 이 사업은 국비 50%가 지원되며, 설계는 2027년까지, 보수·보강 공사는 2028년까지 진행될 예정이다. 공간 활용 계획은 전문가 검토와 시민 공청회 등을 통해 구체화한다.

광주시는 2024년 10차례, 2025년 15차례에 걸쳐 국회와 정부를 설득하고 지역 국회의원들의 지원을 얻어 두 사적지 모두 국가 예산 반영이라는 성과를 확보했다. 시는 이를 계기로 옛 광주교도소, 국군광주병원, 505보안부대 등 주요 사적지에 대한 종합 보존·활용 계획도 마련할 방침이다.





강기정 시장은 "5·18 정신의 헌법 전문 수록이 국정과제 1호로 선정되고, 5·18 사적지가 국가 주도로 보존·활용되게 된 것은 뜻깊다"며 "대한민국 민주주의 역사에 의미 있는 성과"라고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

