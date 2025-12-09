본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

트럼프 "엔비디아 'H200' 對中 수출 허용…블랙웰·루빈은 미포함"(종합)

차민영기자

입력2025.12.09 09:09

수정2025.12.09 09:55

시계아이콘01분 52초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

지난주 젠슨황 CEO 회동 효과
엔비디아·AMD·인텔 주가
장마감 후 1~2%대 추가 상승

트럼프 "엔비디아 'H200' 對中 수출 허용…블랙웰·루빈은 미포함"(종합) 도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. 트럼프 대통령은 8일(현지시간) 엔비디아의 반도체 칩인 'H200' 칩 중국 수출을 허용키로 했다고 밝혔다. 트럼프 트루스소셜
AD

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 미국 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 대중(對中) 수출을 허용키로 했다고 밝혔다. 미·중 패권 다툼으로 세계 2위 시장인 중국 수출길이 막히면서 타격이 컸던 엔비디아의 실적 전망도 한층 밝아질 것으로 관측된다.


트럼프 대통령은 이날 장 종료 후 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜을 통해 "시진핑 중국 국가주석에게 엔비디아가 중국 및 기타 국가의 승인된 고객들에게 'H200' 칩을 판매할 수 있도록 허용할 것이라고 알렸다"고 밝혔다.


그러면서 "이는 강력한 국가안보를 계속 보장하는 조건으로 이뤄질 것"이라며 "시 주석은 이에 긍정적으로 응답했다. 판매액의 25%는 미국에 지급될 것"이라고 덧붙였다.


이때 판매액의 25%는 '추가 관세(surcharge)' 형태로 미국 정부에 귀속될 될 전망이라고 블룸버그통신은 짚었다. 상무부 관계자에 따르면 25% 추가 관세는 칩이 대만 생산시설에서 미국으로 반입되는 시점에 부과된다. 이는 미 상무부 산업안보국(BIS)이 실시하는 보안 심사 일환이다. 검사를 마친 칩은 다시 중국의 승인된 고객사에 출하된다.


다만 트럼프 대통령은 일각의 안보 우려를 고려한 듯 엔비디아의 대중 수출 품목을 H200 칩으로 한정했다. 트럼프 대통령은 엔비디아의 가장 최신 칩인 '블랙웰'과 내년 출시될 예정인 '루빈'은 "이번 합의 대상에 포함되지 않는다"고 강조했다. 이 같은 조치는 동일한 방식으로 AMD, 인텔 등 다른 미국 반도체 기업에도 적용된다.


이번 방침은 트럼프 대통령이 최첨단 블랙웰 칩의 대중 수출을 불허하는 대신, 중국에 미국산 AI 칩 공급을 전면 중단하는 극단적 조치를 피하고자 마련한 절충안 성격이라고 외신은 전했다. 올해 초 트럼프 행정부는 엔비디아의 저사양 칩인 'H20'을 중국에 판매하도록 허용했으나 중국 정부는 거꾸로 보안 우려를 제기하며 자국 기업들에 H20 사용을 금지했다.


미 월스트리트저널(WSJ)과 블룸버그통신은 이번 결정이 지난주 트럼프 대통령과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 회동 직후 나왔다고 전했다. 젠슨 황 CEO는 공개적으로 엔비디아의 대중 수출을 재개해야 한다며 규제가 화웨이를 비롯한 중국 기업에 유리하게 작용한다는 주장을 펼쳐왔다.


H200의 중국 수출 승인 배경에는 주무 부처 장관인 하워드 러트닉 상무부 장관의 지지가 있었던 것으로 알려졌다. 러트닉 장관은 중국 수출을 통해 엔비디아 수익을 확대하는 동시에 미국 기술의 글로벌 표준 지위를 유지하는 데 도움이 될 것이란 판단을 한 것으로 전해졌다.


미국의 수출 규제 완화 조치는 엔비디아를 비롯한 미국 반도체 기업들에 호재로 작용할 전망이다. 젠슨 황 CEO는 중국이 엔비디아에 연 500억달러 규모의 시장이라며 규제 완화를 촉구한 바 있다.


엔비디아는 이날 성명을 통해 "이번 결정은 미국 내 고임금 일자리와 제조업을 지원하는 데 도움이 될 것"이라며 "상무부의 검증을 통과한 승인된 상업용 고객에게 H200을 제공하는 것은 미국에 매우 유리한 균형 잡힌 조처"라고 치켜세웠다.


실제로 엔비디아와 AMD, 인텔 등 미국 반도체주들은 장 마감 후 일제히 1~2%대 추가 상승 폭을 기록했다. 다만 이 같은 결정이 앞서 세마포르, WSJ 등 외신 보도로 알려지면서 선제적으로 오른 터라 시간 외 거래에서 상승 폭은 크지 않았다.


다만 대중 반도체 수출과 관련해선 국가안보 우려가 꾸준히 제기될 전망이다. 트럼프 2기 행정부 내에서 의견이 극명히 엇갈리는 부문이기도 하다. 수출 찬성파로는 이번 결정에 주요한 역할을 한 러트닉 장관 외에도 AI 차르를 맡고 있는 데이비드 삭스가 있다. 대표적인 반대파는 마코 루비오 국무장관이 꼽힌다.


지금 뜨는 뉴스

AD

의회의 대중 강경파 의원들의 반대도 예상된다. 엘리자베스 워런 연방상원의원(민주·매사추세츠)은 "젠슨 황 CEO가 트럼프 대통령과의 비공개 회동, 트럼프 대통령이 무도회장에 대한 기부 이후 중국에 가장 강력한 AI 칩을 판매하겠다는 그의 바람을 실현했다"며 "이는 중국의 기술·군사적 우위 노력을 가속화하고 미국의 경제 및 국가 안보를 약화시킬 위험이 있다"고 비판했다.




차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기