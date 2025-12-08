국교위, 인문사회 특위 출범…"AI시대, '인문사회' 중요성에 주목"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

8일, 국교위 '인문사회 특별위원회' 위촉식

대통령 소속 행정위원회인 국가교육위원회가 '인문사회 특별위원회'를 구성하고 8일 첫 회의를 열었다.

인문사회 특위는 전문 분야와 지역을 안배한 위원 10명으로 구성됐고, 김명환 서울대 영어영문학과 명예교수가 위원장을 맡았다.

특위는 6개월간 ▲인문사회과학의 학문적 재정립과 대학 내 관련 학과·연구소·관련 학회 등의 혁신을 위한 방향 모색 ▲ 학문 후속 세대 양성을 포함한 지속가능한 학술생태계 구축과 제도적 기반 마련 ▲ 학문 균형 발전을 위한 법적·제도적 기반 마련 등을 위한 정책 방안에 대해 논의할 예정이다.





차정인 국가교육위원장은 "인공지능(AI) 등 과학기술이 고도화하는 시대를 맞아 인문사회 학문 분야의 중요성에 더욱 주목해야 한다"며 "특히 교육의 본질이 총체적 인간 형성이며 올바른 삶을 지향하도록 옳고 그름을 가르치는 것이 국가교육의 첫 번째 존재 이유이므로 인문사회 분야 교육의 비중도 더욱 커지고 있다"고 강조했다. 그러면서 특위에 "인문사회 분야 학문진흥과 교육 발전에 유용한 좋은 정책들을 제안해 달라"고 당부했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

