정청래, 민주연구원장에 이재영 양산갑 지역위원장 지명

"이재영 내정자, 경제 전문가"
더불어민주당 당 싱크탱크인 민주연구원 신임 원장으로 이재영 양산갑 지역위원장이 지명됐다.
8일 여의도 국회에서 박수현 민주당 수석대변인은 최고위원회의 이후 기자들과 만나 "이날 정청래 당 대표는 공석인 민주연구원장에 이재영 민주당 양산시갑 지역위원장을 지명했다"고 밝혔다.
박 수석대변인은 "이재영 신임 내정자는 국제경제 분야 학자 출신 정치인으로 한양대에서 경영학을 전공하고 모스크바 국립대학에서 박사학위를 취득한 뒤 대외경제정책연구원장을 지낸 경제전문가"라고 설명했다.
이 위원장은 경남 양산에서 태어난 양산 토박이로, 제21대 총선 때 민주당 인재 영입을 통해 정치에 입문한 것으로 전해졌다. 박 수석대변인은 "양산시갑 국회의원 후보로 두차례 총선에 출마해 지역주의 타파에 도전해왔다"고 덧붙였다.
황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
