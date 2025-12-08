대표팀 경기하는 곳인데…멕시코 경기장 인근서 수 백개 유해 가방 발견 '치안 비상'

자원봉사 수색대, 2022년부터 유해 발견

카르텔 폭력 확산이 원인으로 지목

논란 커지자 당국은 대규모 치안 강화 발표

2026년 북중미 월드컵을 앞두고 멕시코 할리스코주 아크론 스타디움 인근에서 수백 개의 시신 가방이 발견되면서 현지 치안에 대한 우려가 커지고 있다. 8일 연합뉴스TV는 라틴타임스를 인용해 2022년 이후 최근까지 아크론 스타디움 주변에서 시신이 담긴 가방 456개가 발견됐다고 보도했다. 아크론 스타디움은 대한민국 대표팀의 조별리그 1·2차전을 포함해 총 4경기와 대륙 간 플레이오프가 열리는 곳이다.

할리스코주 과달라하라 일대에서 활동하는 자원봉사 수색대 게레로스 버스카도레스 데 할리스코는 2022년 운영을 시작한 이후 해당 지역에서 다수의 시신 가방을 발견해왔다. 게레로스 버스카도레스 데 할리스코 SNS

AD

할리스코주 과달라하라 일대에서 활동하는 자원봉사 수색대는 2022년 운영을 시작한 이후 해당 지역에서 다수의 시신 가방을 발견해왔다. 가장 최근 유해는 지난 9월 발굴했으며, 현지에서는 이 지역을 장악하고 있는 범죄 카르텔의 소행으로 추정하고 있다. 특히 할리스코 신세대 카르텔(CJNG)이 세력을 넓히면서 이 주가 폭력의 중심지가 됐다는 지적이 이어진다. 할리스코주는 현재 등록된 실종자가 1만4095명으로 멕시코에서 두 번째로 많다.

현지 언론인 오스카 라미레즈는 시신 발견이 본격화된 시점을 2018년으로 지목했다. 또 게레로스 버스카도레스 데 할리스코 관계자는 "당국이 발견된 시신 매장지를 제대로 보고하지 않고 있다"며 "월드컵을 앞두고 모든 것이 정상으로 보이도록 발굴 작업을 서둘러 마무리하려 한다"고 비판했다. 이어 "정부는 경제적 이익에만 관심이 있어, 방문객이 문제를 인지하지 못하도록 실종자 포스터까지 제거하고 있다"고 주장했다.

멕시코 할리스코주 아크론 스타디움. 위키피디아

커지는 치안 논란에 대해 할리스코주 당국은 월드컵 기간 보안을 강화하겠다며, 3000대의 감시 카메라 설치와 드론 운영, 폭발물 탐지견 및 국가경비대 배치 등 대책을 마련하고 있다고 밝혔다. 영국 인터내셔널 비즈니스 타임스는 이번 사태가 "카르텔 폭력의 암울한 실상과 멕시코의 심화하는 실종자 위기를 드러낸다"고 평가했다.





AD

한편, 2026년 북중미 월드컵은 내년 6월 11일부터 7월 19일까지 미국·캐나다·멕시코의 16개 경기장에서 개최된다. A조에 속한 대한민국 대표팀은 내년 6월 12일 아크론 스타디움에서 유럽 PO 패스 D 승자와 첫 경기를 치르고, 19일 같은 경기장에서 멕시코와 맞붙는다. 이어 25일에는 몬테레이의 BBVA 스타디움에서 남아프리카공화국과 조별리그 3차전을 치른다. 이번 대회는 2002년 한·일 월드컵 이후 두 번째 여러 나라 공동 개최 대회로, 참가국이 32개국에서 48개국으로 확대된 첫 월드컵이다. 4개 팀씩 12개 조로 구성해 조별리그를 진행하며, 각 조 1·2위와 3위 팀 중 성적이 좋은 8개 팀이 32강 토너먼트에 진출해 최종 우승을 가린다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>