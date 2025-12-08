본문 바로가기
[AWS리인벤트]"AI 에이전트, 기업 생산성 높이는 훌륭한 도구…거품론? 아직 일러"

이명환기자

입력2025.12.08 12:00

엘란 데켈 아마존 AGI 연구소 디렉터 인터뷰
웹브라우징 AI 에이전트 '아마존 노바 액트' 개발
"AI 에이전트로 실제 업무 적용…생산성 향상"
AI 거품론 일축…"AI 혁신, 이제 막 시작돼"

"인공지능(AI) 에이전트는 이제야 초기 단계일 뿐입니다. 그 혁신과 영향력은 이제부터 본격화될 것입니다."


엘란 데켈 아마존 범용 인공지능(AGI) 연구소 AI 에이전트 디렉터는 아마존웹서비스(AWS)의 연례 최대 행사인 리인벤트 기간 아시아경제와 진행한 인터뷰에서 AI 거품론에 대해 이같이 평가했다. 투자의 측면에서 AI 데이터센터 건설에 엄청난 자본이 투입되다 보니 금융업계를 중심으로 거품론이 제기되고 있다는 취지다.


그는 "제품과 기술의 관점에서 여전히 AI 에이전트는 여전히 변곡점에 서 있다"면서 "우리는 아직 산업 현장에 AI를 제대로 구현하지 못했고, AI가 가져올 영향력을 본다면 거품이 아니라 이제 막 시작된 단계"라고 강조했다.


[AWS리인벤트]"AI 에이전트, 기업 생산성 높이는 훌륭한 도구…거품론? 아직 일러" 엘란 데켈 아마존 범용 인공지능(AGI) 연구소 AI에이전트 디렉터가 미국 라스베이거스에서 진행된 아마존웹서비스(AWS)의 연례 행사 '리인벤트(re:Invent) 2025'를 맞아 인터뷰하고 있다. AWS 제공
데켈 연구원은 제품 전략과 AI 자율성 분야에서 경력을 쌓아온 전문가로, 구글에서 핵심 데이터 관련 제품 이니셔티브를 이끌었다. 이후 AI 데이터 기업 님블(Nimble)의 최고제품책임자(CPO)와 파인콘(Pincone)의 제품 부문 부사장으로 근무했다. 지난 4월 AWS 모회사인 아마존의 AGI 자율성 팀으로 합류했다.


데켈 연구원은 AGI를 비롯한 AI를 실제 업무에 적용하는 데 주력하고 있다. 그는 "아마존이 집중하는 건 AI의 실제 업무 적용과 생산성 향상"이라며 "기업들이 지금 당장 AI를 활용해 실질적인 가치를 낼 수 있도록 주력하고 있다"고 설명했다. AGI는 인간과 같거나 인간을 뛰어넘는 수준의 지능을 갖춘 AI를 뜻하는데, 이를 먼 미래에 구현할 개념보다는 당장의 문제를 해결할 수 있는 도구로 보고 있다는 뜻이다.


그는 현재 아마존의 웹 브라우저용 AI 에이전트인 '노바 액트' 모델의 개발을 담당하고 있다. 노바 액트는 브라우저용 AI 에이전트로, 사람을 대신해 반복적인 문서 작성이나 이메일 답장, 검색, 쇼핑 등의 일반 업무를 대신할 수 있다. 노바 액트는 지난 4월 일부 사용자들에게 미리보기 형태로 제공되다가 이번 리인벤트 기간인 지난 4일 정식 출시됐다.


노바 액트와 유사한 AI 웹 브라우징은 최근 업계에서 경쟁이 심화하는 분야 중 하나다. 앞서 퍼플렉시티는 지난 7월 AI 기반 웹 브라우저인 '코멧'을 내놨고, 이어 오픈AI도 지난 10월 '챗GPT 아틀라스'를 내놨다. 이들 브라우저는 각사의 AI 모델을 탑재해 사용자의 요청을 브라우저가 직접 수행할 수 있는데, 웹 검색을 비롯해 항공권 예약과 쇼핑 등의 업무를 할 수 있다.


노바 액트는 웹 브라우저인 코멧이나 챗GPT 아틀라스와 달리 파운데이션 모델 형태로 제공된다. 타깃층 역시 일반 이용자가 아닌 기업 업무용으로 초점을 맞췄다. 데켈 연구원은 "지식 산업에서 일하는 근로자들이 단순한 정보 입력과 같은 반복적인 업무에 시간을 낭비하는 것은 낭비"라면서 "데이터를 다른 문서에 복사해 붙여넣는 것 같은 일을 자동화해 직원들이 더 가치 있는 일에 집중하게 하는 것이 우리의 목표"라고 설명했다.


기업용으로 타깃을 설정한 만큼, 신뢰성을 높이는 데도 주력했다. 그는 "코멧이나 챗GPT 아틀라스는 주로 정보 검색이나 개인의 상호작용에 초점을 맞추는 만큼 신뢰도가 50~60% 수준"이라며 "노바 액트는 기업용 에이전트여서 90% 이상의 신뢰도가 필수적이고, 중요한 기업 업무를 안정적으로 수행할 수 있도록 설계됐다"고 강조했다.


[AWS리인벤트]"AI 에이전트, 기업 생산성 높이는 훌륭한 도구…거품론? 아직 일러" 엘란 데켈 아마존 범용 인공지능(AGI) 연구소 AI에이전트 디렉터가 미국 라스베이거스에서 진행된 아마존웹서비스(AWS)의 연례 행사 '리인벤트(re:Invent) 2025'를 맞아 인터뷰하고 있다. AWS 제공

웹 브라우징 기반의 AI 모델이 해결해야 할 문제인 보안 인증에 대해서도 해결책을 모색하고 있다. 일부 웹사이트는 컴퓨터 프로그램의 사이트 접근을 막기 위해 보안 필터인 '캡차(CAPTCHA)'를 적용하고 있다. 웹 사이트를 탐색하는 과정에서 '로봇이 아닙니다'와 같은 체크박스와 함께 주어진 조건에 맞는 사진을 고르는 것이 캡차의 사례다. 그는 "아마존과 다른 기업들이 인증된 AI 봇을 식별하고 허용하는 '웹 봇 인증'과 같은 표준을 만들기 위해 협력하고 있다"면서 "당장은 캡차 인증이 걸리게 되면 이용자를 호출해 문제를 해결하고 있다"고 했다.


인간 대비 느린 것으로 평가받는 AI 에이전트의 브라우징 속도는 절차를 간소화해 해결했다. 사용자의 요청을 받은 웹브라우징 AI 에이전트는 단계를 구분해 요청을 수행하는데, 이 단계를 줄이는 방식이다. 데켈 연구원은 "각 단계별 처리 속도를 최적화하고 목표 달성에 필요한 전체 단계 수를 줄여 효율성을 높였다"면서 "기업용 자동화 업무는 사람이 실시간으로 지켜보는 게 아니라 백그라운드에서 수행되는 작업이 많아 속도보다는 작업의 완결성이 중요한 경우가 많다"고 설명했다.


노바 액트 모델의 다음 과제는 현지화와 보안 인증 문제다. 노바 액트는 영어로 된 웹사이트에 최적화됐다. 데켈 연구원은 "한국과 일본 등 다른 언어를 사용하는 고객들도 노바 액트를 잘 활용할 수 있도록 하는 것이 우선순위 목표"라면서 "기업 고객들의 내부 승인 허가 시스템이나 로그인 단계를 AI 에이전트가 안전하게 처리할 수 있도록 기술을 고도화하고 있다"고 설명했다.




라스베이거스(미국)=이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

