KAIST, '필터 없는' 공기정화로 초미세먼지 99.9% 제거

필터를 사용하지 않고도 초미세먼지를 99.9% 제거할 수 있는 공기정화 기술이 개발됐다.
KAIST는 신소재공학과 김일두 교수와 기계공학과 이승섭 교수 공동연구팀이 필터 없이 초미세먼지를 빠르게 제거, 오존을 발생시키지 않으면서 초저전력으로 구동되는 '물 정전 분무' 기반의 공기정화 장치를 개발했다고 8일 밝혔다.
이 장치는 '나노 물방울이 먼지를 붙잡는 기술'과 '스스로 물을 끌어 올리는 나노 스펀지 구조'를 결합해 완성됐다.
PM 0.3(지름 0.3㎛) 이하의 극초미세먼지까지 단시간에 제거할 수 있는 데다 장시간 사용해도 성능 저하가 없어 안정성과 내구성을 동시에 갖췄다는 평가다.
장치 내부에는 고전압 전극과 물을 스스로 끌어 올리는 나노섬유 흡수체, 모세관 현상으로 물을 이동시키는 폴리머 미세채널이 포함됐다.
이 구조 덕분에 펌프 없이도 물이 자동으로 공급되는 자기 펌핑(self-pumped) 구조가 구현돼 장시간 안정적인 물 정전 분무가 가능하다.
공동연구팀이 0.1m³ 실험 챔버에서 시험한 결과 이 장치는 PM0.3~PM10 범위의 다양한 입자를 20분 이내에 99.9% 제거했다.
특히 기존 필터식 공기청정기로는 제거하기 어려운 PM 0.3 극초미세먼지도 5분 이내에 97% 제거하는 성능을 보였다.
이 같은 성능은 30회 연속 테스트와 50시간 연속 구동 과정에서도 안정적으로 유지됐다. 무엇보다 전력 소모는 스마트폰 충전기보다 적은 수준의 1.3W로 기존 헤파(HEPA, 고성능 공기필터) 기반 공기청정기의 1/20 수준에 불과했다는 게 공동연구팀의 설명이다.
개발한 장치는 오존이 전혀 발생하지 않으면서도 고효율 정화 성능을 유지해 차세대 친환경 공기정화 플랫폼으로 실내 환경은 물론 차량용·클린룸·휴대형·웨어러블 공기정화 모듈 등 다양한 분야로 확장해 사용할 수 있을 것으로 기대된다.
한편 이번 연구에는 채지환 박사과정(KAIST 기계공학과)과 조유장 박사(KAIST 신소재공학과)가 공동 제1 저자, 이승섭 교수(기계공학과)와 김일두 교수(신소재공학과)가 교신저자로 참여했다.
연구 결과(논문)는 최근 재료과학 및 나노기술 분야 국제 학술지 '어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials·AFM)'를 통해서도 소개됐다.
