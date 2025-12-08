美 재무 "올해 경제 성장률 3%…내년 인플레 크게 낮아질 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

CBS 인터뷰

"바이든이 인플레 초래…관세 아닌 서비스 물가가 주된 요인"

스콧 베선트 미국 재무부 장관이 올해 미국 경제 성장률이 3% 수준에 이를 것이라고 밝히며, 내년에는 인플레이션이 뚜렷하게 둔화할 것이라는 전망을 내놨다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관.

AD

베선트 장관은 7일(현지시간) CBS 인터뷰에서 "경제가 예상보다 더 견조했다"며 "올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 3%로 마무리하게 될 것"이라고 말했다.

그는 높은 물가와 생활비 부담과 관련해 "우리는 인플레이션을 잡는 데 집중하고 있다"며 "내년에는 물가 상승률이 크게 낮아질 것"이라고 강조했다.

다만 베선트 장관은 이런 고물가 상황의 책임을 전임 조 바이든 행정부에 돌렸다.

그는 "바이든 행정부가 지난 50년 중 최악의 인플레이션을 초래했다"며 "민주당의 에너지 정책과 과도한 규제가 공급 부족을 일으켜 현재의 생활물가 부담으로 이어졌다"고 주장했다.

또한 그는 "수입 물가 상승은 전체 물가 상승률보다 낮다"며 "현재 인플레이션을 끌어올리는 요인은 관세와 직접적인 관련이 없는 서비스 물가"라고 언급해 도널드 트럼프 미 행정부의 관세 정책이 물가를 자극했다는 지적을 반박했다.

베선트 장관은 서민들이 많이 소비하는 식료품·휘발유·임대료 가격이 하락하고 있다며 물가 부담이 완화되고 있다는 점을 부각했다. 실질소득도 약 1% 증가해 소비자의 구매 여력이 개선됐다는 취지로 설명하며 "내년 미국 경제가 더 큰 번영을 향해 나아갈 것"이라고 자신감을 보였다.

그는 지난 10월 말 미·중 무역 합의 이후 재개된 중국의 미국산 대두 수입과 관련해 "중국이 구매 속도가 더 빨라지진 않겠지만 양국이 합의된 일정에 따라 진행되고 있다"고 밝혔다.





AD

아울러 트럼프 행정부가 농가에 제공하기로 한 임시 지원금에 대해서는 중국의 대두 수입 중단으로 발생한 농가 피해가 아직 복구되지 않았다며 그 격차를 메우기 위한 '다리' 역할을 하는 조치라고 설명했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>