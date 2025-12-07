中 위협받는 日, 美에 공개 지지 촉구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프 행정부에 다카이치 총리 지지 호소

일본이 중국과의 갈등이 격화되는 가운데 미국을 향해 적극적인 지지를 촉구한 것으로 전해졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령(좌측)과 다카이치 사나에 일본 총리(우측). 연합뉴스

6일(현지시간) 주요 외신에 따르면 야마다 시게오 주미일본대사는 최근 도널드 트럼프 행정부에 '다카이치 사나에 일본 총리에 대해 더 많은 지지를 표명해달라'는 요청했다.

이 같은 요청은 동맹국인 미국이 충분한 지지 입장을 보이지 않는다는 실망감에 따른 것으로 보인다.

앞서 다카이치 총리는 지난달 국회 답변 과정에서 대만 유사시 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있다고 시사한 바 있다.

이에 중국은 오사카 주재 중국 총영사가 엑스(X·옛 트위터)에 다카이치 총리를 겨냥해 '더러운 목을 벨 수밖에 없다'는 게시물을 올리는 등 강하게 반발했다.

그러나 미국 정부의 입장 표명은 지지부진하다. 조지 글래스 주일 미국대사가 '트럼프 행정부는 다카이치 총리를 지지한다'는 취지로 언급한 것 외에는 공개적인 지지가 없었다.





조 바이든 행정부 시절 주중 미국 대사였던 니콜라스 번즈는 "일본은 인도·태평양에서 미국이 필요로 하는 동맹국"이라며 "미일 동맹을 약화하려는 중국의 시도에 맞서 다카이치 총리는 미국의 전폭적인 공개 지지를 받을 자격이 있다"고 지적했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

