野 "통일교 금품수수 민주당도 수사"…與"불법 후원 아냐"

여야가 윤영호 전 통일교 세계본부장이 민중기 특별검사팀에 더불어민주당 중진 의원 2명에게 수천만원의 금품을 전달했다고 말했다는 보도가 나오자 특검 문제를 두고 공방을 벌였다.

6일 국민의힘은 민중기 특검이 지난 10월 자당 권성동 의원을 통일교에서 불법 정치자금 1억원을 수수한 혐의로 구속기소한 상황에서 민주당 측 인사 연루설이 보도되자 특검 수사가 편파적이라고 비판했다. 반면 민주당은 두 사안의 결이 다르다며 반박하고 나섰다.

국민의힘 송언석 원내대표. 연합뉴스

AD

국민의힘 송언석 원내대표는 이날 사회관계망서비스(SNS) 페이스북을 통해 전 본부장의 진술 보도와 관련 "민중기 특검은 이 심각한 범죄 혐의를 알고도 덮어버렸다"며 "야당에 대해서는 밤낮을 가리지 않고 무차별 압수수색을 벌이던 특검이 민주당에 대해선 수사 의지조차 보이지 않는다"고 지적했다.

이어 "민중기 특검의 통일교 수사는 권성동 전 원내대표와 국민의힘을 향한 편파적 보복 수사였음이 드러난 것"이라며 "야당을 향한 정치보복, 정치 탄압의 칼춤은 즉각 중단돼야 한다"고 비판했다.

국민의힘 한동훈 전 대표도 페이스북을 통해 "보도대로라면 민중기 특검은 정치 특검이라는 말도 아까운 민주당 하청업자"라며 "통일교 돈, 민주당이 받으면 괜찮은 거냐"고 꼬집었다.

이에 대해 민주당 백승아 원내대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "(민주당에 대한 후원은) 국민의힘처럼 조직적 동원에 따른 불법 후원은 전혀 아니었기에 수사선상에 오르지 않았던 것"이라며 "이는 법과 증거에 따른 판단이지, 정치적 고려나 편파 수사가 아니다"라고 반박했다.

그러면서 "국민의힘은 '선택적 수사' '정치 특검'이라는 프레임을 덧씌우며 책임을 회피하려 들고 있다"며 "자신들의 잘못에는 입을 닫고, 특검에는 목소리를 높이는 태도에 대해 국민은 이미 냉정한 평가를 내리고 있다"고 지적했다.





AD

이어 "사과도, 책임도 없이 공격만 반복하는 지금의 모습이야말로 왜 국민의힘이 '내란당'이라는 비판을 받는지 스스로 증명하고 있을 뿐"이라며 "잘못부터 인정하고 국민 앞에 사과하는 것이 선행되어야 할 최소한의 도리"라고 비판했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>