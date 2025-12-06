본문 바로가기
"지역 존립 걸린 마지막 승부수"…해남·완도, 서울~제주 고속철도 유치 총력

호남취재본부 이준경기자

입력2025.12.06 20:24

국회 토론회 개최…제5차 국가철도망 계획 반영 총력
육상 관문으로 수산물·물류 경쟁력↑

전남 해남군과 완도군이 지역소멸 위기 극복의 '마지막 승부수'로 꼽히는 서울~제주 고속철도 유치를 위해 총력전에 나섰다.


두 지자체는 오는 17일 국회도서관 대강당에서 '서울~(해남·완도 경유) 제주 고속철도 유치 국회 토론회'를 열고 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위한 본격적인 활동에 나선다.


토론회는 박지원 의원을 비롯해 해남 출신 민홍철·민병덕·민형배 의원, 완도 출신 허종식·손명수 의원이 공동 주최하고 해남군과 완도군이 주관한다. 해남·완도에서 각각 40여 명이 참석해 고속철도 유치 필요성을 공유할 예정이다.

서울~제주 고속철도는 총사업비 27조원이 투입되는 초대형 국책사업이다. 제주국제공항 기상이변으로 항공기 결항이 연간 1,500건에 달하면서 대체 교통망 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 그러나 막대한 사업비와 제주 지역의 신중론 등으로 그동안 국가계획 반영에는 어려움을 겪었다.


최근 전남 서남권이 AI·에너지 산업의 신거점으로 주목받으면서 분위기는 달라지고 있다. 기업 투자 확대가 예상되는 가운데 인구 유입·정주 여건 개선·국토 균형발전 측면에서 고속철도 건설 필요성이 더욱 커지고 있다는 평가가 나온다.


고속철도 유치 시 해남·완도 지역의 파급 효과도 상당할 것으로 전망된다. 5시간 이상 걸리는 서울 이동 시간이 대폭 단축되면 수도권 접근성이 크게 높아져 젊은층 유입과 기업 투자 기반이 마련될 수 있다.


건설 과정에서 수천억 원 규모의 경제 효과와 수천 명의 일자리 창출이 기대되며, 개통 이후에는 관광객 증가로 상권 활성화도 예상된다.


특히 해남·완도가 제주로 향하는 '육상 관문' 역할을 맡을 경우 물류·유통 산업 확장이 가능해지면서 청년 일자리 증가와 지역 활력 회복에 기여할 것으로 보인다. 장기적으로는 지역소멸 위기 극복의 분수령이 될 수 있다는 분석도 나온다.


지역민들의 기대감 역시 커지고 있다. 해남의 한 자영업자는 "젊은 사람이 빠져나가 가게 문을 닫는 곳이 늘어나는 실정"이라며 "고속철도만 들어오면 아이들과 손주들이 다시 이곳에서 살아볼 수 있을 것 같다"고 말했다.


완도에서 수산업을 하는 주민도 "물류비 부담 때문에 수산물 경쟁력이 떨어진다"며 "육상 교통망이 구축되면 완도 수산물의 판로가 훨씬 넓어질 것"이라고 기대했다.


해남군과 완도군은 지난해부터 국회·국토교통부·한국교통연구원 등을 잇달아 방문하며 사업 필요성을 강조해왔다. 지난 2월에는 영암군과 함께 해남읍 경유 노선의 국가철도망 반영을 요청하는 공동건의서를 국토부에 제출하기도 했다.


해남군 관계자는 "준비해온 사업들이 반드시 국가철도망 계획에 반영돼 지역 균형발전과 인구 유입의 전기를 마련하도록 최선을 다하겠다"며 "이번이 지역 재도약의 마지막 기회"라고 말했다.


완도군 관계자도 "고속철도 유치는 지역의 생존이 걸린 문제"라며 "박지원 의원과 손명수 의원 등 지역 국회의원들의 지원 속에 토론회를 공동 개최하게 됐다. 고시 전까지 중앙부처를 꾸준히 방문해 건의할 것"이라고 밝혔다.


고속철도 유치는 지역 전략사업과의 연계성도 크다. 해남군은 국가 AI 컴퓨팅센터 유치를 추진하고 있으며, 완도군은 해양치유센터·국립난대수목원·국립해양수산박물관 등 관광·치유·생태 분야 대형 프로젝트를 추진 중이다.


지역 관계자들은 "고속철도가 개통되면 해남의 첨단 산업 클러스터와 완도의 해양·치유 관광벨트가 시너지를 내며 서남권 성장축이 완성될 것"이라며 "고속철도 유치는 단순한 교통망 확충이 아니라 지역 존립의 문제다. 군민 모두가 한목소리로 힘을 모아야 한다"고 입을 모았다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

