넥슨, 개발 법인 '딜로퀘스트' 설립…김종율 대표 선임

내년 공개 채용·신작 개발 본격화

넥슨이 신규 개발 법인 '딜로퀘스트'를 설립하고, 초대 대표이사로 김종율 넥슨코리아 퍼블리싱라이브본부 부본부장을 선임했다.

딜로퀘스트 기업 이미지(CI). 넥슨 제공

5일 넥슨에 따르면 딜로퀘스트는 넥슨코리아의 100% 자회사로 세워졌다. 이곳에서 김종율 대표는 그간의 경험을 바탕으로 신작의 장기적 성장 기반을 마련할 예정이다.

김 대표는 2008년 넥슨에 입사해 '크레이지 아케이드', '버블파이터', '마비노기 영웅전', '메이플스토리2' 등의 해외 서비스 및 퍼블리싱을 담당했다. 이어 '바람의나라: 연', '프라시아전기' 등 프로젝트에서 라이브 퍼블리싱 총괄을 맡아 역량을 발휘했다.

신규 법인에는 개발 총괄 부사장인 이태성 총괄 디렉터를 주축으로 핵심 개발 인력이 다수 합류한다. 아울러 내년 중 공개채용을 통해 개발팀 규모를 확대, 신작 개발을 본격적으로 추진한다.





김 대표는 "새로운 개발 법인에서 넥슨의 개발 역량을 집중해 많은 유저의 기대에 부응하는 신작을 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

