"엄마도 기증 받으면 안돼?" 4명 살리고 떠난 母에 중1 딸 눈물

두 아이 엄마, 심장·간장·양측 신장 기증

인체조직도 기증해 장애 회복 '희망' 선물

두 아이의 엄마인 40대 여성이 뇌사 장기기증으로 4명을 살리고, 인체조직도 기증해 100여명에게 삶을 이어갈 희망을 선물했다.

4일 한국장기조직기증원에 따르면 지난 10월22일 창원경상국립대학교병원에서 최경미씨(44)가 심장과 간, 양쪽 신장을 기증해 4명의 생명을 살리고, 피부 등 인체 조직도 나눴다.

환자 4명에게 장기를 기증하고 떠난 최경미씨. 한국장기조직기증원

최씨는 지난 10월14일 집에서 갑작스레 쓰러진 채 발견됐다. 가족들이 119에 신고해 병원으로 긴급 이송됐지만 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다.

최씨는 평소 드라마와 영화에서 장기기증 장면이 나오면 자신도 장기기증을 하고 싶다는 이야기를 자주 했다고 한다. 가족들은 다른 사람에게 생명을 나누는 장기기증이 최씨의 마지막 소원이라고 생각해 장기기증을 결심했다.

경남 진주시에서 1남 2녀 중 장녀로 태어난 최씨는 간호조무사로 일해왔고, 결혼 후 두 자녀를 키웠다. 산책과 드라이브를 좋아했고, 최근에는 꽃꽂이를 배워 10월 말 꽃꽂이 자격증 시험을 앞두고 있었다.

엄마와의 이별을 받아들이기 힘들었던 중학교 1학년 딸은 "우리 엄마도 (장기를) 기증받으면 다시 살 수 있지 않냐, 많이 아프다면 기증을 받으면 되지 않냐"고 물으며 울음을 터뜨렸다고 한다.





최씨의 남편 임지강씨는 "경미야. 네가 너무 보고 싶은데, 이제 더 이상 볼 수 없다는 생각에 너무 힘들어. 네가 사랑으로 보살펴온 아이들을 보니 더 잘 살아야겠다는 생각이 들고, 잘 키울 수 있게 하늘에서 항상 지켜봐 줘. 다음에는 우리 긴 인생으로 행복하게 잘 살자. 사랑해"라고 고인에게 마지막 인사를 건넸다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

