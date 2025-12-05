KB국민은행, 신규 개인사업자 대상 '사장님 웰컴 쿠폰 이벤트' 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

예·적금, 해외송금 거래 시 즉시 사용 가능



KB국민은행은 오는 31일까지 기업뱅킹 신규 가입 개인사업자를 대상으로 '사장님 Welcome KB금융쿠폰 이벤트'를 실시한다고 5일 밝혔다.

이벤트 기간 동안 KB스타기업뱅킹 또는 기업인터넷뱅킹을 통해 기업뱅킹에 신규 가입한 개인사업자 고객은 예금, 적금, 해외송금 거래 시 바로 사용할 수 있는 '사장님 Welcome KB금융쿠폰' 패키지를 자동으로 받을 수 있다.

제공되는 쿠폰은 ▲정기예금 100만원 이상 가입 시 1만원권 ▲'KB사장님+적금' 10만원 이상 가입 시 1만원권 ▲해외송금 5만원 이상 이용 시 5천원권으로 사용할 수 있도록 구성돼 있다.

발급된 쿠폰은 KB스타기업뱅킹에서 확인할 수 있으며, 동일 상품에 대한 중복 사용은 불가하다. 쿠폰 발급 안내는 고객에게 LMS 문자로 자동 발송될 예정이다.





KB국민은행 관계자는 "개인사업자 고객의 금융 편의를 높이기 위해 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객의 다양한 수요에 맞춘 맞춤형 금융 혜택과 서비스를 지속적으로 제공하겠다"고 전했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

