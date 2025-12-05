영덕 국가유산 야행, 세계가 인정했다… 피나클 어워즈 ‘은상’ 쾌거

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주민 주도형 축제, 지역 역사·문화 자원 활용 탁월

작은 지방 도시 영덕의 밤이 세계적인 주목을 받았다.

'2025 영덕 국가유산 야행'이 지난 1일 부여 롯데리조트에서 열린 제19회 피나클 어워즈 한국대회에서 주민 주도형 프로그램 부문 은상을 수상했다.

영덕 국가유산 야행 피나클 어워즈 은상 수상. 영덕군 제공

사단법인 세계축제협회(IFEA)가 주관하는 이번 대회는 국내 축제와 이벤트들을 골라 우수 사례를 선정하는 시상식으로, 국내 축제 전문가들이 참여해 프로그램, 홍보, 디자인, 운영 등 70여개의 평가 항목을 기준으로 심사한다.

올해로 4회째를 맞는 영덕 국가유산 야행은 영해장터거리 근대역사문화공간을 중심으로 야간 체험형 문화 향유 프로그램으로, 지역 배우, 해설사 등 행사 전반에 주민이 직접 참여하는 점이 높은 평가를 받았다.

영덕군은 이번 수상을 계기로 내년부터 프로그램 확대, 지역 연계 축제 모델 개발, 국가유산 기반의 교육, 관광 프로그램 고도화 등을 추진할 계획이다.





배경조 문화관광과장은 "군민 여러분의 적극적인 참여와 영덕의 문화 자원을 충분히 활용한 점이 이번 수상의 원동력이 됐다"며 "영덕만의 역사와 문화를 야행에 녹여내 더 발전하는 지역축제가 될 수 있도록 온 힘을 다하겠다"라고 소감을 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

