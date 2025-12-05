연말마다 뜨는 ‘트렌드 읽기’… Kt밀리의서재, 도서 이용 17% 증가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연말을 앞두고 사회·경제 전반의 흐름을 다루는 트렌드 도서 이용량이 증가하고 있다.

밀리의서재 트렌드 도서 3종. Kt밀리의서재 제공

독서 플랫폼 Kt 밀리의서재에 따르면 트렌드 관련 도서가 포함된 경제·경영 카테고리의 서재 수는 10월 말(10월15일~31일) 대비 11월 초(11월1일~15일) 17% 이상 증가했다.

국내 최대 독서 플랫폼 Kt 밀리의서재는 연말을 앞두고 사회·경제 전반의 흐름을 다루는 트렌드 도서 이용량이 증가하고 있다고 5일 밝혔다. 경제·경영 카테고리 TOP 50 가운데 트렌드 관련 도서는 8권으로 나타났다.

밀리의서재는 "한 해를 정리하고 새해를 준비하는 연말의 시기적 특성이 반영된 현상"이라며, "특히 사회·문화·경제 전반을 아우르는 트렌드 전망서는 단순한 정보 소비를 넘어 미래의 계획과 판단에 참고하는 실용적인 콘텐츠로 인식되며 연말마다 관심도가 높아지는 경향을 보인다"고 설명했다.

실제로 '트렌드 코리아 2026'은 공개 2주 만에 서재 담은 수가 5만4000건을 넘어섰다. 이용자 성비는 여성 54%, 남성 46%로 고르게 나타났다. 연령대별로는 30대가 31%로 가장 높은 비중을 차지했고, 이어 20대가 16%를 기록했다.

현재 밀리의서재는 '트렌드 코리아 2026'을 전자책뿐만 아니라 오디오북, 챗북, 도슨트북 등 다양한 형태의 콘텐츠로 제공하고 있다.





이성호 Kt 밀리의서재 독서당 본부장은 "트렌드 도서는 한 번에 몰입해서 읽는 것보다 상황과 목적에 따라 필요한 내용만 빠르게 확인하려는 수요가 크다. 밀리의서재가 트렌드 도서를 전자책, 오디오북, 챗북 등 다양한 형태로 제공하는 것은 독자가 트렌드 정보를 생활 속에서 유연하게 활용하도록 돕기 위한 전략"이라며 "앞으로도 시의성이 중요한 도서일수록 접근 방식을 다양화해 독자가 개인의 방식으로 내용을 파악하고 활용할 수 있는 독서 경험을 확대해 나갈 것"이라고 전했다.





서믿음 기자

