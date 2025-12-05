시흥시, 오이도~거북섬 '산타라이딩' 2층버스 10일부터 운행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 시흥시는 오는 10일부터 크리스마스 테마를 적용한 오이도~거북섬 순환 '산타라이딩' 2층 버스를 운영한다.

AD

오는 28일까지 운행하는 이번 특별버스는 겨울철 해양 관광 활성화와 연말 분위기 조성을 위해 마련한 것이다.

이벤트 운영 기간 버스 내부에는 루돌프·산타·트리 등 크리스마스를 상징하는 소품과 포토존을 마련한다.

특별버스는 매주 수~일요일 오전 10시부터 오후 10시까지 운행한다. 매시 정각 거북섬홍보관 정류장에서 출발하며 마지막 회차는 오후 9시에 출발한다. 이용 요금은 종일권 5000원으로, 손목 티켓 1장으로 하루 동안 전용 정류장에서 자유롭게 승하차할 수 있다.





AD

탑승은 사전예약자가 우선이며 잔여 좌석에 한해 현장 카드 결제도 가능하다. 시흥시티투어 공식 누리집에서 예약할 수 있다. 우천·강풍 등 기상 상황 등에 따른 운행 변동 사항은 누리집 공지사항을 통해 안내한다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>