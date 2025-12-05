[오늘의신상]이디야 '베스트셀러' 선물로 나왔다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이디야커피, '프리미엄 커피 선물세트'

스틱커피·커피믹스·라떼·핸드드립까지

이디야커피는 감성과 실용성을 모두 갖춘 '프리미엄 선물세트' 4종을 새롭게 출시했다고 5일 밝혔다.

이번 선물세트는 '주는 사람도, 받는 사람도 기분 좋은 선물' 이라는 콘셉트 아래, 기존에 없던 새로운 패키지와 다채로운 상품으로 구성됐다. 특히 이디야커피의 대표 라인업과 취향에 따라 선택할 수 있는 MD상품을 담아 실용성과 감성을 모두 갖췄다. 부드럽고 따뜻한 패키지 디자인에 커피와 함께 사용할 수 있는 도자기 머그를 더해 감각적인 무드를 담아낸 것이 특징이다.

이디야커피에서 선보인 프리미엄 선물세트는 ▲커피믹스 선물세트 ▲라떼 선물세트 ▲핸드드립 선물세트 ▲WCIGS 월드 챔피언 바리스타 선물세트 등 총 4종이다.

'커피믹스 선물세트'는 이디야커피의 베스트셀러인 커피믹스 4종(골드블렌드, 모카블렌드, 헤이즐넛, 클래식 커피믹스)을 한 번에 즐길 수 있는 구성으로, 남녀노소 누구에게 선물해도 만족도가 높은 선물세트다. '라떼 선물세트'는 인기 라떼 3종과 심플한 디자인의 머그로 구성되어 커피 입문자부터 라떼 마니아까지 부담 없이 즐길 수 있다. 이디야만의 노하우를 담아 라떼 특유의 부드러운 질감을 집에서도 손쉽게 구현할 수 있다.

'핸드드립 선물세트'는 지역별 원두 특성을 살린 3종 구성에 드립백을 내릴 수 있는 블랙 머그를 더해 간편하면서도 깊이 있는 경험을 선물할 수 있다. 원두 고유의 산미와 단맛을 균형 있게 담아 집에서도 카페처럼 풍부한 풍미를 즐기고 싶은 분께 선물하기 적합하다. 'WCIGS 월드 챔피언 바리스타 선물세트'는 월드 챔피언 바리스타의 레시피를 기반으로 개발된 스틱커피 3종으로, 한국인에게 가장 사랑받는 아메리카노의 깊은 풍미를 구현한 것이 특징이다.





이디야커피 관계자는 "명절 시즌에 한정해 운영하던 선물세트를 일상 속에서도 감사한 분께 선물할 수 있도록 실용성과 감도를 높여 새롭게 기획했다"며 "앞으로도 고객의 다양한 취향을 반영한 선물세트 라인업을 확대해 일상 곳곳에서 이디야커피를 경험할 수 있는 접점을 넓혀갈 계획"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

