유럽인 47% "트럼프는 적"…51%는 "러시아와 전쟁 위협 커"

김성욱기자

입력2025.12.05 08:59

유럽 9개국 1만여명 대상 여론조사 결과
벨기에·프랑스 중심으로 트럼프 반감 커
러시아에 대한 군사적 위협도 두드러져

유럽인 절반이 도널드 트럼프 미국 대통령을 '유럽의 적'이라고 생각한다는 설문조사 결과가 나왔다. 연합뉴스는 4일(현지시간) 영국 일간 가디언과 AFP통신 등을 인용해 "프랑스 국제 문제 전문지 르그랑콩티넝이 여론조사 전문기관 클러스터 17에 의뢰해 지난달 말 유럽 9개국 시민 9553명을 대상으로 조사한 결과, 응답자 48%가 트럼프 대통령을 적으로 여긴다고 답했다"고 보도했다. 조사가 진행된 국가는 프랑스, 이탈리아, 스페인, 독일, 폴란드, 포르투갈, 크로아티아, 벨기에, 네덜란드 등이다.


유럽인 절반이 도널드 트럼프 미국 대통령을 '유럽의 적'이라고 생각한다는 여론조사 결과가 나왔다. 지난 7월 유럽연합과의 관세협상에 나선 트럼프 대통령의 모습. 로이터연합뉴스
트럼프주의 반감 크지만…"美 정부와는 타협해야"

국가별로는 벨기에(62%)와 프랑스(57%) 응답자들이 트럼프 대통령에 대한 반감이 컸고, 크로아티아(37%)와 폴란드(19%)에서는 덜 적대적인 반응을 보였다. 다만 '유럽연합(EU)이 미국 정부를 상대로 어떤 입장을 취해야 하느냐'는 물음에는 '타협'(48%)이라는 답변이 1위로 나타났다. 트럼프 대통령에 대한 부정적 평가와는 별개로 미국과의 관계가 전략적으로 중요하다고 보는 것이다.


정치학자이자 이번 설문을 주도한 클러스터 17의 설립자인 장 이브 도르마젠은 "유럽 대륙 전역에서 트럼프주의는 분명히 적대 세력으로 간주된다"며 "지난 조사에 비해 '친구도 적도 아니다'라는 응답은 줄고 적대적 인식이 굳어지고 있다"고 평가했다.


응답자 과반, 러시아와 전쟁 위험 크다고 인식

러시아의 침공으로 시작된 우크라이나 전쟁이 4년 가까이 이어지는 가운데, 러시아와의 전쟁 위험이 '크다' 또는 '매우 크다'라고 생각하는 유럽인은 과반(51%)으로 집계됐다. 러시아와 국경을 접한 폴란드에서는 전쟁 위험이 높다는 답변이 77%로 높게 나왔지만, 상대적으로 먼 거리에 위치한 포르투갈(39%)과 이탈리아(34%)에서는 전쟁 우려가 낮았다.


유럽인 47% "트럼프는 적"…51%는 "러시아와 전쟁 위협 커" 지난 9월 러시아 드론이 폴란드 영공을 침범한 후 폴란드 루블린 인근 주택에서 영토 방어 요원들이 잔해를 치우고 있는 모습. AP연합뉴스

'자국군이 러시아의 침공을 방어할 역량이 있다고 생각하느냐'는 물음에는 응답자의 69%가 부정적인 시각을 보였다. 설문 대상 국가 중 유일한 핵보유국인 프랑스에서는 '방어 역량이 있다'는 답변이 44%로 전체 국가 중 가장 높았다. 반면 지리적으로 멀리 떨어진 중국과의 전쟁 가능성에 대해서는 81%가 전쟁 가능성이 없다고 답했다.


한편 영국의 EU 탈퇴(브렉시트)가 5년여 흐른 가운데, 응답자의 63%가 '영국에 부정적인 영향을 미쳤다'고 평가했다. 긍정 응답률은 19%에 불과했다. 아울러 응답자의 74%는 자국이 계속 EU 회원국으로 남아있기를 바란다고 답했다. 포르투갈(90%)과 스페인(89%)이 가장 높았고, 폴란드(68%)와 프랑스(61%)가 낮은 편이었다.


도르마젠은 "유럽은 군사적 위협에 직면해 있을 뿐만 아니라 역사적, 지정학적, 정치적 환경의 변화를 겪고 있다"며 "설문조사의 전체적인 결과는 불안하고, 취약성을 깊이 인식하며, 미래를 긍정적으로 내다보기 어려워하는 유럽을 묘사하고 있다"고 밝혔다.




김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr
