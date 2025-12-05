광명시, 취약계층 위한 공공일자리 참여자 467명 12일까지 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광명행복·신중년·함께·지역공동체 사업 대상

경기도 광명시는 취업 취약계층의 생계 안정을 위한 내년 상반기 '공공일자리 사업' 참여자 467명을 오는 9일부터 12일까지 모집한다.

이번 공공일자리 사업은 ▲광명행복일자리 ▲신중년일자리 ▲함께일자리 ▲지역공동체일자리 등 4개 분야며, 저소득 취업 취약계층이나 실직자 등이 모집 대상이다.

'광명행복일자리'는 전통시장 공중화장실 청소, 장난감도서관 장난감 세척 등 6개 분야 161명을 뽑는다. 183명을 투입하는 '신중년일자리'는 보건·복지서비스 지원, 공공기관 식당 지원, 같이돌봄 매니저 등의 업무를 담당한다.

'함께일자리'는 대형 공사현장 안전보안관, 광명희망띵동사업단 등의 업무를 맡으며, 109명을 모집한다. 반려견 관리, 우산수리센터 운영 등 '지역공동체일자리'에도 14명이 투입된다.

특히 신중년 일자리사업에는 아동 관련 자격을 갖춘 50~60대 여성에게 직무교육을 제공한 뒤 지역아동센터와 다함께돌봄센터 등에 배치하는 돌봄 특화 일자리인 '같이돌봄 매니저'가 포함됐다. 시는 같이돌봄 매니저의 근무지를 내년부터 어린이집으로 확대할 계획이다.

공공일자리의 근무 기간은 내년 2월부터 6월까지 5개월이다. 하루 근무시간은 3~8시간으로 사업별로 다양하다. 임금은 시간당 1만320원이며, 5000~8000원의 부대비와 주·월차 수당도 지급한다.

참여를 원하는 시민은 광명시 누리집의 고시공고란을 참고해 신청서 등 관련 서류를 신청 기간 내에 동 행정복지센터에 접수하면 된다.





박승원 광명시장은 "시민의 일할 권리를 지키고 취업 취약계층의 안정적 일자리를 보장하기 위해 공공일자리 사업을 지속해서 강화해 나가겠다"고 말했다.





