본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

전남교육청·전교조, '재정붕괴' vs '사실왜곡…'예산안 놓고 전면전

호남취재본부 이준경기자

입력2025.12.05 08:57

시계아이콘01분 31초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

전교조 "3무(無) 교육행정 만든 재정붕괴" 비난
전남도교육청 "자동산정 구조…사실아냐" 반박

전남도교육청과 전국교직원노동조합 전남지부가 '2026년 예산안'을 둘러싸고 날 선 공방을 이어가고 있다. 전남교육청이 "예산안 재앙론"이라는 전교조 주장을 "사실을 왜곡한 일방적 공격"이라고 일축하면서, 양측의 입장이 정면으로 맞붙는 형국이다.


전교조 전남지부는 4일 성명을 통해 "2026년 전남교육청 예산안은 교육행정의 무능과 무대책이 빚어낸 재정 붕괴의 전형"이라고 강하게 비판했다.


교육교부금이 크게 줄고, 안정화기금이 사실상 고갈되면서 학교운영 기반이 흔들리고 있다는 주장이다. 전교조는 "관리 부재, 능력 부재, 철학 부재라는 '3무(無)'가 만든 구조적 실패"라며 "빈곤한 철학이 낳은 인재"라고 비판 수위를 높였다.

전남교육청·전교조, '재정붕괴' vs '사실왜곡…'예산안 놓고 전면전 전남도교육청 전경
AD

이에 전남교육청은 "주장의 상당 부분이 사실과 다르다"며 반박자료를 내고 즉각 대응에 나섰다.


도교육청은 전교조의 핵심 주장인 "보통교부금 1,130억원 삭감"부터 부인했다.


도교육청 설명에 따르면, 지난해 본예산 대비 감소한 금액은 783억원이다. 이는 내국세 수입의 20.79%를 기준으로 학교수·학생수·학급수를 반영해 자동 산정되는 구조여서 지방교육청이 개입할 여지가 없다고 강조했다.


전교조가 "특별교부금 483억 원 감소"라고 지적한 부분도 "단순 미반영"이라는 설명을 내놨다. 교육부의 교부 시점이 2023년 10월 27일로 늦어져 본예산에만 빠져 있을 뿐, 2026년 1~2월 중 전액 반영 예정이라는 것이다.


전교조가 '민선 4기에 안정화기금 1조3,000억원을 탕진했다'고 주장한 것에 대해서는 도교육청은 "정부의 잇따른 세수 재추계로 3년 동안 보통교부금이 9,703억원 줄어 불가피하게 투입한 것"이라고 반박했다.


도교육청에 따르면 2023년 6,239억원, 2024년 2,378억원, 2025년 1,086억원이 각각 감액돼 총 9,703억원의 재원 손실이 발생했다. 그간 적립된 기금은 통합재정안정화기금 4,400억원, 교육시설환경개선기금 9,223억원으로 총 1조3,623억원이었으며, 나머지 금액은 노후화된 학교시설 개선에 사용됐다는 설명이다.


전교조가 "학교와 교육지원청에 예산 감액을 집중시켰다"고 비판한 데 대해서도 도교육청은 "정상적 학교 운영을 위한 기본운영비와 기초학력 예산은 전년 수준을 유지하거나 확대했다"고 반박했다.


도교육청은 "학교에서 직접 집행했던 사업을 행정업무 경감을 위해 본청과 지역청에서 집행하도록 예산을 재편해 학교 예산이 감소한 것처럼 보일 뿐"이라며 "교원연구비 등 일부 사업을 본청에 편성한 것도 같은 이유"라고 설명했다. 본청 구성비가 더 든 것에 대해서도 "교직원 인건비 상승(3.5%)과 학교 신설 등 대규모 사업 등 경직성 경비 때문"이라고 밝혔다.


전교조가 지적한 '교실수업 개선' '난독 학생지원' '성폭력·학교폭력 예방교육' 등의 예산 미반영에 대해서는 "특별교부금 교부계획 지연 때문"이라며 "올해 1~2월 성립전예산 편성을 통해 차질 없이 지원될 예정"이라고 해명했다. 'ICT 활용 교육지원' 예산 감소는 "디지털교과서가 교육자료로 법적 지위가 격하돼 구독료 및 디바이스 확충 예산이 줄어든 것"이라고 설명했다.


본청 일부 부서와 사업 예산이 대폭 확대된 것에 대해서도 "조직개편에 따라 신규사업으로 나타나는 현상"이라며 "특히 교육시설과 예산은 구 그린스마트추진단 예산이 교육시설과와 통합되면서 증가한 것"이라고 밝혔다.


전교조 전남지부는 "불가피한 감액이라는 변명 뒤에 숨지 말고 구차하고 설익은 변명이 아니라 무엇이 잘못됐는지 명확히 책임지고 바로잡아야 한다"고 주장했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이와관련 도교육청 관계자는 "어려운 재정여건에도 외부 환경 요인에 대한 무리한 재정 규모 확대보다 교육의 본질 회복과 재정 건전성 확보를 최우선 과제로 삼아 예산을 편성했다"며 "무능·인재 운운하기 전에 정부 정책에 따른 불가피한 상황임을 이해하고 사실관계부터 정확히 확인해야 한다"고 주장했다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기