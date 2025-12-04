본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

한림대-강원경찰청, AI 기반 '미래 치안' 선순환 생태계 구축 MOU 체결

이종구기자

입력2025.12.04 16:39

시계아이콘01분 41초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

한림대학교-강원특별자치도경찰청 업무협약
현장 난제 해결 위한 '地·産·學 협력 모델' 구축
대학 연구+경찰 현장 경험=미래 치안 기술 실효성 극대화

한림대학교(총장 최양희)와 강원특별자치도경찰청(청장 최현석)은 4일 인공지능(AI) 시대의 미래 치안 환경 변화에 공동으로 대응하고 전문 인력 및 기술 역량을 확보하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

한림대-강원경찰청, AI 기반 '미래 치안' 선순환 생태계 구축 MOU 체결 최양희 한림대학교 총장과 최현석 강원특별자치도경찰청장이 4일 인공지능(AI) 시대의 미래 치안 환경 변화에 공동으로 대응하고 전문 인력 및 기술 역량을 확보하기 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 한림대학교 제공
AD

협약식은 이날 오후 3시 강원특별자치도경찰청에서 최양희 한림대학교 총장과 최현석 청장 등 양 기관 주요 관계자 11명이 참석한 가운데 진행되었다.


이번 협약은 미래 위협에 대응하기 위해 지(地)·관(官)·학(學)·연(硏)의 핵심 역량을 결집하고, 사회안전 분야에 ICT 기술을 융합한 '교육-연구개발-현장 지원의 선순환 생태계'를 구축하는 것을 목적으로 한다.


이번 협약의 핵심 동력인 '지산학협의체'는 지역(강원도경)의 현장 수요와 대학의 연구 역량, 산업체의 기술력을 결합해 지역 사회 문제를 해결하는 전략적 협력체이다. 이를 통해 수사 현장의 난제를 대학의 연구 과제로 연결하고, 개발된 기술을 다시 현장에 적용하는 실질적인 문제 해결형 거버넌스를 구축하게 된다.


양 기관은 상호 교류를 통해 범죄 분석 전문 인력을 양성하고, 치안 현장에 실질적으로 적용 가능한 기술을 공동으로 개발하는 데 힘을 모으기로 합의했다.


양 기관은 세 가지 핵심 분야에서 긴밀히 협력할 계획이다.


한림대학교는 한림지능형사회안전연구소를 중심으로 수사정보분석 및 데이터포렌식 전문 솔루션을 활용하여 강원도경 소속 경찰관을 위한 치안 데이터 분석 역량 강화 교육을 제공한다. 특히 국내 대학 유일의 'i2·i-base 아카데미 라이선스'를 활용하여 범죄분석에 특화된 치안 데이터 분석 심화 교육을 제공한다.


한림대학교와 강원도경은 '사이버범죄 수사단서 통합분석 및 추론시스템 개발(사이버캅)', 'AI기반 범죄수사지원 시스템 개발' 등 치안 분야 R&D의 현장적용성 확보를 위해 적극적으로 협력한다. 대학이 개발한 지능형 수사지원 시스템을 강원도경이 실제 수사 현장에서 테스트(Test-bed)하고, 그 피드백을 연구에 즉시 반영하는 리빙랩(Living Lab)을 운영하여 기술의 완성도와 실효성을 높인다.


단순한 인력 교류를 넘어, 수사 현장의 난제를 발굴하고 이를 대학의 연구 및 기술개발 과제로 연계하는 고도화된 '지산학 협력 모델'을 구축한다


한림대학교와 강원특별자치도경찰청 간의 활발한 인력 교류를 통해 학술적 지식과 실무 노하우의 시너지를 창출하고 범죄 분석 전문 인력을 양성한다. 또한, 한림대학교 학생들을 위한 치안 현장 견학 프로그램 운영도 포함된다.

한림대-강원경찰청, AI 기반 '미래 치안' 선순환 생태계 구축 MOU 체결 최양희 한림대학교 총장과 최현석 강원특별자치도경찰청장이 4일 인공지능(AI) 시대의 미래 치안 환경 변화에 공동으로 대응하고 전문 인력 및 기술 역량을 확보하기 위한 업무협약(MOU)을 체결한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 한림대학교 제공

이날 업무협약식 현장에서는 한림대학교와 강원특별자치도경찰청 상호 간 협력을 통해 강원 치안을 위한 강력한 비전과 다짐을 약속했다


최양희 총장은 "미래 치안 발전을 위해 한림대학교와 강원특별자치도경찰청이 굳건한 협력의 손을 맞잡게 된 것을 매우 뜻깊게 생각한다"며 "최근 과거와는 다른 지능화된 신종 범죄 위협에 직면해 있으며, 이러한 미래 위협에 대응하기 위해서는 대학과 치안 현장이 그 어느 때보다 긴밀하게 결합하여야 한다"고 협력의 필요성을 강조했다.


이어 "오늘 이 협약은 관·학 협력의 가장 모범적인 모델을 구현해 나가고자 하는 실질적인 약속"이라며 "한림대학교는 강원경찰청의 가장 든든하고 신뢰할 수 있는 파트너로서 오늘 시작된 이 담대한 여정에 막중한 책임감을 가지고 임하겠다"고 밝혔다.


최현석 청장은 "한림대학교의 우수한 연구 역량과 강원경찰의 현장 경험이 결합한다면 엄청난 시너지를 낼 것이라는 확신이 오늘 실질적인 협력으로 구체화했다"고 화답했다. 이어서 "우리도 네덜란드의 '폴리스 AI 랩'과 같이 치안 현장의 감각과 대학의 기술이 실시간으로 융합하는 '한국형 폴리스 AI 랩'을 성공시킬 수 있다는 확신이 들었다"고 강조했다.


마지막으로 "'꿈은 함께 꾸면 현실이 된다'는 말처럼 한림대학교라는 든든한 파트너와 함께 더 안전한 미래를 현실로 만들어 나가겠다"고 약속했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

양 기관은 이번 MOU를 통해 대학의 연구 역량과 경찰청의 현장 경험이 결합하여 강원특별자치도의 치안 수준을 한 단계 높이는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기