경기도일자리재단, 민원서비스 혁신 '행안부장관상'

경기도일자리재단이 운영 중인 인공지능(AI) 기반 맞춤형 일자리 앱 '잡아드림'이 행정안전부 주관 '정부혁신 왕중왕전' 민원서비스 혁신 부문에서 장관상(동상)을 수상했다.

잡아드림은 경기도가 개발한 AI 기반 일자리 공공 앱으로 맞춤형 일자리 추천, 데이터 분석 기반 정책 연계는 물론 직주 근접 요소를 반영한 GPS 기반 일자리 맵(MAP) 기능을 통해 이용자 중심의 고용 서비스를 제공한다.

앱은 지난 2월 정식 출시됐으며, 서비스 개시 10개월을 앞두고 누적 다운로드 수 9만건을 넘어섰다.

경기도일자리재단의 잡아드림 홈페이지

도 일자리재단은 이달 '잡아드림 10만 대군 이벤트'를 통해 이용자 참여 확대와 서비스 홍보를 병행하고 있다.

앱은 구글플레이와 애플 앱스토어에서 '잡아드림' 검색을 통해 누구나 설치 및 이용할 수 있다.

도 일자리재단은 이번 수상을 계기로 AI 기술 기반 고용서비스 고도화, 데이터 연계 일자리 정책 확대 등 공공서비스 혁신을 지속적으로 추진한다.





윤덕룡 도 일자리재단 대표이사는 "정부혁신 왕중왕전에서 잡아드림이 장관상을 수상하게 돼 매우 뜻깊다"며 "경기도가 만들고 전 국민이 사용하는 혁신적 일자리 서비스를 통해 국민의 삶을 바꾸는 데 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.





