김수용 '귓불 주름' 심근경색 관련있나?…'슬의생' 전문가 분석 들어보니

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유재석 교수 "'귓불주름=심혈관' 질환 아냐"

최근 급성 심근경색으로 쓰러졌던 개그맨 김수용(59)의 귓불에서 포착된 대각선 모양의 주름과 관련 전문의가 심혈관 질환의 전조 증상일 가능성이 낮다고 분석했다.

개그맨 김수용(59)이 촬영 도중 쓰러진 가운데 그의 귓불 주름을 두고 '프랭크 징후'일 수 있다는 추측이 나왔다. 김수용 인스타그램

AD

tvN 드라마 '슬기로운 의사생활' 속 김준완 역의 실제 모델인 유재석 서울아산병원 흉부의과 교수는 3일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 김수용의 귓불 주름과 관련해 "귀에 주름이 생기는 것은 노화의 자연스러운 현상"이라며 "귓불 주름이 있다고 해서 '내가 심혈관 질환이 있으면 어쩌지' 덜컥 걱정할 필요는 없다"고 했다.

유 교수는 "김수용씨 뉴스를 보면서 귓불 주름 이야기가 부각돼서 여러 논문과 자료를 찾아봤다. 이를 처음 발견한 샌더스 T. 프랭크 박사 이름을 따 '프랭크 사인'이라고 부른다"며 "그러나 명확하게 의학적으로 인과 관계가 있다고 말하기에는 무리가 있다"며 이같이 말했다.

유재석 서울아산병원 흉부의과 교수는 3일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연했다. tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 유튜브 캡처

갑자기 찾아오는 심근경색…"골든타임은 2~3시간"

유 교수는 "심근경색은 돌연사 1위 질환"이라며 "심장 근육에 혈액을 공급하는 관상동맥이 막혀 심근이 괴사하는 병"이라고 설명했다. 이어 "최근 식습관·비만·고지혈증·당뇨·흡연 등으로 젊은 층에서도 급증하고 있다"며 주의를 당부했다.

그는 "심근경색 전에 나타나는 증상이 협심증"이라며 "심장 혈관이 좁아져서 가슴이 조이는 듯한 통증이 오며 방치하면 심근 일부가 괴사한다"고 했다. 또 심근경색 발생 후 골든타임은 2~3시간 안이라며 스탠스 삽입술 등 초기 응급 치료가 중요하다고 강조했다.

앞서 김수용은 지난달 13일 경기 가평군 모처에서 유튜브 콘텐츠 촬영을 하던 중 갑작스럽게 쓰러져 인근 병원 응급실로 이송됐다. 당시 위중한 상태였으나 의식을 되찾아 중환자실로 옮겼다.





AD

현재는 건강회복을 하고 있는 것으로 알려졌다. 3일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '김수용 근황 최초 공개, 송은이&김숙도 못 말리는 김수용의 매콤한 저승 드립'에서 김수용은 직접 자신의 근황을 전했다. 그는 "담배는 이제 안녕이다. 이제 내가 안 먹을 것들을 버킷리스트처럼 써놨다"며 "(먹으면 안 되는) 술, 담배, 햄버거, 콜라, 케이크, 구워 먹는 고기 등을 다 써놨다. 또 운동도 중요하다고 하더라"라고 했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>