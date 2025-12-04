본문 바로가기
오픈AI코리아 대표 "우리 로드맵대로…삼성·SK 스타게이트 협력"

노경조기자

입력2025.12.04 13:59

김경훈 오픈AI코리아 대표 취임 첫 간담회
"챗GPT, 결정·판단 도와주는 일상 조언자"
삼성SDS 첫 공식 채널 파트너…B2B 집중

오픈AI가 구글 '제미나이3 프로' 등 경쟁사의 추격에 대해 "인공지능(AI) 시장은 아직 초기 단계로, 우리가 로드맵대로 가고 있느냐가 중요하다"고 밝혔다.


오픈AI코리아 대표 "우리 로드맵대로…삼성·SK 스타게이트 협력" 김경훈 오픈AI 코리아 총괄 대표가 4일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 취임 후 첫 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 노경조 기자
김경훈 오픈AI 코리아 총괄 대표는 4일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 기자간담회에서 "직원들은 코드레드(중대경보)가 오히려 좋은 동기(모티베이션)라고 생각한다"며 이같이 말했다.


이날 간담회는 김 대표가 지난 9월 구글코리아에서 오픈AI 코리아로 둥지를 옮긴 후 처음 열렸다. 챗GPT 출시 3주년 기념도 겸했다. 그는 "챗GPT가 나온 지 3년밖에 안 됐다는 사실이 놀랍다"며 "챗GPT는 이제 우리의 결정과 판단을 도와주는 조언자가 됐다"고 했다.


특히 한국은 인구당 챗GPT 유료사용자 비율이 세계 1위로, 생산성 향상을 위해 AI를 가장 잘 활용하는 나라라는 점을 강조했다. 김 대표는 "한국인들은 어떤 기술이 나오더라도 부담 없이 이를 활용해 잠재력을 발휘한다"며 "다른 나라와 비교해 챗GPT를 업무상 가치를 만들어내는 작업에 많이 쓰고 있다"고 설명했다.


김 대표는 구글이 부활하면서 오픈AI가 위기를 맞게 됐다는 업계 분석에 동요하지 않았다. 그는 "새로운 AI가 계속 나오고 있는데 우리는 사용 시간, 사용자 수에서 견고한 성장을 지속하고 있다"며 "애플 앱스토어에서도 타사 AI 모델이 나오면 잠깐 1위를 할 때도 있지만, 계속해서 1위를 하는 건 오픈AI"라고 말했다.


오픈AI는 최근 위기설에 휩싸였다. 내부적으로도 챗GPT 개선을 위해 전력을 다하고 있다. 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 최근 사내에 코드 레드(중대 경보)를 발령하고, 챗GPT 모델의 고도화와 사용자경험 개선 등 업무에 집중할 것을 주문했다. AI 모델 훈련 과정을 모니터링하는 폴란드 스타트업 '넵튠AI'도 인수하기로 했다.


시장에서는 구글이 지난달 내놓은 '제미나이3 프로'가 챗GPT를 뛰어넘는다는 시장 평가에 위기감을 느낀 것으로 분석했다. 이에 대해 김 대표는 "(코드레드는) 밤낮없이 일하는 스타트업에 더 자극이 됐다"며 "저희가 잘하던 걸 계속 잘하는 것이 중요하다고 생각한다"고 말했다. 그러면서 "이미 나와 있는 솔루션이 많은데 선도 업체로서 한국의 많은 파트너와 AI 발전 속도를 가속화할 것"이라고 부연했다.


오픈AI는 한국에서 기업 간 거래(B2B)에 집중한다는 계획이다. 이날 간담회에서 김 대표는 GS건설과 LG유플러스의 AI 도입 책임자들과 B2B 사업 성과를 전했다. GS건설은 사내 챗GPT 엔터프라이즈를 배포하고 다양한 AI 활용 사례를 조직 전반으로 공유해 업무 혁신을 추진하고 있다고 했다. LG유플러스는 오픈AI 테크놀로지를 활용해 오는 16일 에이전틱 콜봇 스탠더드를 선보이고, 내년 상반기에는 에이전틱 콜봇 프로를 출시한다는 계획이다.


국내 첫 공식 채널 파트너는 삼성SDS가 될 예정이다. 김 대표는 "이달 중 삼성SDS와 계약을 마무리하고 공식 발표할 것"이라며 "내년 초에도 몇 군데를 더 공개할 계획"이라고 했다.


아울러 김 대표는 "이번 주 미국 본사의 스타게이트 프로젝트팀이 와서 삼성, SK를 만나고 갔다"며 "오픈AI는 직접 투자 여력이 적어 자본력이 뛰어난 오라클, 소프트뱅크 같은 빅테크들과 협력을 강화하고 있다"고 말했다. 또 "스타트업은 중요한 파트너로, 협력을 많이 하고 있다"며 "개발 중인 프로그램, 프로젝트를 한국에 먼저 내거나 테스트할 수 있게 해달라고 본사에 요청하고 있다"고 했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
