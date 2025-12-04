한국자유총연맹 청송군지회, ‘2025안보강연회·사업평가대회’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 안보 의식을 끌어올리기 위한 강연과 한 해의 사업 성과를 돌아보는 평가가 한 자리에서 펼쳐졌다.

한국자유총연맹 청송군지회(회장 박경순)는 4일 청송군 공공협력센터에서 '2025 안보강연회와 사업평가대회'를 개최했다.

이날 행사에는 윤경희 청송군수, 심상휴 군의회의장, 신효광·임기진 경북도의원 등 주요 내빈과 연맹 회원 60여명이 참석해 올 한 해 지회의 활동을 돌아보는 시간을 가졌다.

올해 안보강연회에서는 주승현 고신대 교수가 초청돼 '자유민주주의 수호'를 주제로 강연을 진행했다.

이어진 사업평가대회에서는 청송군지회가 추진한 자유수호 활동 실적이 보고됐으며, 자유민주주의 가치 확산과 통일 기반 조성, 지역사회 발전에 기여한 유공자 17명이 군수표창 등을 받았다.

박경순 회장은 "어려운 여건 속에서도 국가와 지역사회를 위해 헌신해주신 회원 여러분께 깊이 감사드리며, 앞으로도 더욱 발전하는 청송군지회를 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.

청송군 관계자는 "자유민주주의 가치를 지키고 지역사회에 봉사해 온 연맹 회원들의 노고에 감사드리며, 내년에도 지역사회의 귀감이자 든든한 구심점이 돼주시길 바란다"고 전했다.





한국자유총연맹 청송군지회는 자유수호 희생자 합동위령제, 태극기 달기 캠페인, 산불 이재민 구호활동, 어머니 포순이 봉사단 운영 등 다양한 사업을 추진하며 올바른 안보의식 확산과 지역사회 화합을 위해 앞장서고 있다.





