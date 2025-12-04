대전시, 2026년도 정부예산 4조 8006억원 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트램 1900억원, 충청권 광역철도 1단계 547억원 공사비도 반영



올해보다 3492억원(7.8%) 늘어난 규모

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전시의 내년도 정부예산 4조 8006억 원이 확보됐다. 이는 올해보다 3492억 원(7.8%) 늘어난 규모다.

이장우 시장 등이 중앙부처와 국회를 여러 차례 방문하며 대응한 결과, 핵심 교통 인프라와 미래 신성장, 생활밀착형 복지 분야의 예산을 대거 확보할 수 있었다.

가장 큰 성과는 도시철도 2호선 트램 사업비, 공공어린이재활병원 운영비 지원, 3.8민주의거 기념관 사업비 등으로 대형 인프라 사업과 현안 사업의 증액에 대한 시비 부담을 덜게 됐다.

도시철도 2호선 트램은 총연장 38.8㎞로 정거장 45개, 차량기지 1개소를 조성하는 대전의 핵심 교통 프로젝트다. 내년 공사비로 1900억 원이 반영됨에 따라 2028년 완공에 힘이 실리게 됐다.

충청권 광역철도 1단계 사업은 35.4km 구간에 정거장 12개, 차량 16량으로 총사업비 3577억 원 규모이며, 내년도 공사비로 547억 원이 반영됐다.

또한, 경부고속도로 회덕IC 연결도로(공사비 93억 원)와 대덕특구 동측 진입로(공사비 132억 원)도 포함돼 교통망 확충에 속도를 낼 전망이다.

신규 교통망 확보사업으로는 사정교~한밭대교 도로 개설 사업이 새롭게 반영돼 국비 35억 원을 확보했다. 총사업비 2587억 원 규모의 이 사업은 왕복 4차로·7.61km 구간 신설로 도심 교통난 해소에 기여할 예정이다.

또한 호남고속도로 지선 확장공사는 서대전 분기점에서 회덕분기점 구간을 4차선에서 6차선으로 확장하는 총사업비 3522억원 규모의 공사로 24억 원이 반영됐다.

신성장산업도 눈에 띈다. 우주기술 혁신 인재 양성사업(39.5억 원)은 한국항공우주연구원과 KAIST가 주관해 차세대 우주인재를 양성하는 프로그램으로 우주산업 인재양성소의 핵심 역할이 될 것으로 기대된다.

아울러 이노베이션아카데미 고도화 및 확산 사업(72억 원)은 서구 월평동 혁신창업허브를 거점으로 현장형 고급인재 양성과 SW인프라 확충을 지원한다.

또 대전형 스마트농업 첨단산업 밸리 조성 타당성 용역비 2억 원도 반영됐다. 총사업비 2234억 원이 투입되는 이 사업은 로봇?나노?AI를 융합한 농업 혁신산업단지로 조성될 계획이다.

분야별 주요 사업으로, 산업?R&D에서는 혁신 신약 연구개발 가속화 플랫폼 구축사업(사업비 7억 원)으로 신약 개발의 연구에서 제품화의 전 과정을 지원함으로써 혁신 신약특화단지의 새로운 사업기반이 될 예정이다.

규제샌드박스 연계 기술사업화 촉진 연구용역(5억 원)은 연구개발특구의 우수 연구성과를 기업의 제품화와 산업화가 되도록 지원할 수 있게 구체적 기능과 인프라 규모의 산출을 위한 기본계획 수립용역이다.

또한, 혁신연구센터(IRC) 지원사업(사업비 50억 원)은 KAIST 메타융합관에 입주해 우주정거장 로봇개발과 우주 물자 회수 연구를 수행하는 등 첨단 연구거점이 될 것으로 기대된다.

시민 생활과 직결된 녹지?환경 분야에서는 전기자동차 보급사업에 305억 원이 반영돼 승용 2551대, 화물 240대, 승합 15대 등 총 2806대를 지원한다.

국립산림재난안전교육훈련센터 건립은 총사업비 424억 원 규모의 산불 전문 교육시설로, 내년도 설계비 9억 원이 포함됐다. 대덕산업단지?대덕테크노밸리 완충 저류시설 설치 사업에는 55억 원이 반영돼 친환경 도시 기반 강화에도 힘이 실렸다.

문화?관광 분야에서는 웹툰 IP 첨단클러스터 조성사업 설계비 6억 원이 반영돼 지역의 웹툰 인력 양성뿐만 아니라 과학을 접목한 창업지원으로 지역 문화산업의 중심 역할을 할 것으로 기대된다.

융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성에 78억 원, 온천문화공원 조성에 28억 원, 통합문화이용권 지원에 90억 원이 반영돼 시민들의 문화 향유 기회가 확대될 전망이다.

행정?안전?복지 부문에서도 성과가 뚜렷하다. 공공어린이재활병원의 운영비 9억 원, 3.8민주의거기념관 프로그램 운영 2억 원, 대전국민안전체험관 건립 34억 원, 정림 자연재해 위험개선지구 정비 80억 원, 대전추모공원 제3자연장지 조성 17억 원이 반영돼 안전과 생활 인프라가 강화된다.

복지 분야에서는 생계급여 2988억 원, 기초연금 5108억 원이 반영돼 단독가구 월 34만 9000원, 부부가구 월 55만 9000원 지급 기준으로 취약계층과 노후 생활 안정에 기여할 전망이다.





이장우 대전시장은 "이번 정부예산에는 교통망 확충, 미래 신성장산업, 생활안전과 복지 강화 등 시민이 체감할 수 있는 사업들이 두루 반영됐다"며 "내년도 국비 확보로 대전시가 그동안 추진한 민선 8기의 성공적인 결실에 쓰일 동력이 마련된 만큼 주요 사업들의 성공적 추진을 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

